Incendio consume bodega de Migración en colonia Quezada, cerca del Juana Laínez

Un voraz incendio fue controlado rápidamente por bomberos en bodegas del Instituto Nacional de Migración en la colonia Quezada, cerca del cerro Juana Laínez. Aquí las imágenes del siniestro.
El fuego consumió parte de una bodega del Instituto Nacional de Migración ubicada a inmediaciones del cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa.
Unidades del Cuerpo de Bomberos evitaron que las llamas se propagaran a otras áreas de las bodegas de Migración en la colonia Quezada.
El incendio fue controlado en poco tiempo por los bomberos, reduciendo mayores daños en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
Vista de la bodega del Instituto Nacional de Migración afectada por el incendio.
Bomberos trabajaron en la extinción del fuego registrado en las bodegas, cuyo origen hasta el momento no ha sido establecido.
El siniestro se registró en instalaciones próximas al cerro Juana Laínez, sin que se reportaran más afectaciones.
Además, el lugar se apreciaba completamente lleno de material altamente inflamable.
Las llamas consumieron parte de una bodega de Migración, pero fueron controladas de forma rápida por el Cuerpo de Bomberos. Otro sector se salvó de las llamas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos durante las labores para sofocar el incendio en bodegas del Instituto Nacional de Migración.
El incendio en bodegas de Migración fue controlado antes de que alcanzara otras estructuras cercanas o la zona boscosa del cerro Juana Laínez.
Daños visibles tras el incendio que afectó parte de la bodega en la colonia Quezada.
Serán las investigaciones bomberiles las que determinen qué fue lo que sucedió al momento de iniciarse el siniestro.
Afortunadamente, el incendio solo dejó daños materiales en el contenido del inmueble y no hay víctimas por el momento qué lamentar.