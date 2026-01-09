  1. Inicio
  2. · Honduras

Anabel Gallardo: "Ninguna diferencia política justifica la violencia contra un ser humano"

Anabel Gallardo aseguró que ninguna diferencia política o ideológica justifica la violencia que sufrió la diputada Gladis López en los bajos del Congreso Nacional

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 11:01
Anabel Gallardo: Ninguna diferencia política justifica la violencia contra un ser humano

Gallardo enfatizó que ninguna diferencia política, ideológica o de cualquier otra índole puede justificar actos de violencia contra un ser humano.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, condenó de manera enérgica el atentado perpetrado contra la diputada Gladis Aurora López, quien resultó gravemente herida la tarde del jueves 8 de enero tras ser atacada con un artefacto explosivo.

A través de un pronunciamiento público, Gallardo aseguró que este tipo de hechos no solo afectan a una persona en particular, sino que representan una amenaza directa contra la convivencia democrática.

"Estos hechos atentan no solo contra una persona, sino contra la convivencia democrática, el Estado de Derecho y la paz que Honduras necesita", aseguró Gallardo a través de su cuenta de X.

Identifican a dos sospechosos de atentar contra diputada y ofrecen L300 mil de recompensa

"Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la legalidad y el respeto; rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia”, expresó la titular del Cohep.

Asimismo, manifestó su solidaridad con la diputada Gladis López, su familia y su equipo de trabajo, a quienes deseó fortaleza en este momento, al tiempo que pidió una pronta y completa recuperación para la parlamentaria.

Gallardo enfatizó que ninguna diferencia política, ideológica o de cualquier otra índole puede justificar actos de violencia contra un ser humano.

El ataque ocurrió mientras la diputada brindaba declaraciones a la prensa, momentos antes de ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional, donde atendería la convocatoria realizada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, para una sesión en la que se sometería a votación la repetición del escrutinio electoral.

Diputados de oposición instruyen en sesión que las FF AA capturen a Luis Redondo

El hecho ha generado una ola de reacciones de distintos sectores del país, que han coincidido en condenar la violencia y exigir respeto a la vida y a las instituciones democráticas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias