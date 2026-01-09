Anabel Gallardo: "Ninguna diferencia política justifica la violencia contra un ser humano"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, condenó de manera enérgica el atentado perpetrado contra la diputada Gladis Aurora López, quien resultó gravemente herida la tarde del jueves 8 de enero tras ser atacada con un artefacto explosivo.

A través de un pronunciamiento público, Gallardo aseguró que este tipo de hechos no solo afectan a una persona en particular, sino que representan una amenaza directa contra la convivencia democrática.

"Estos hechos atentan no solo contra una persona, sino contra la convivencia democrática, el Estado de Derecho y la paz que Honduras necesita", aseguró Gallardo a través de su cuenta de X.