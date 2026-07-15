Que mejor denuncie la CIDH por sesgo ideológico, le claman al Papi

BARTON. Dicho y hecho, el arbitraje de Barton anduvo por la banda y, a más de algún francés, no le faltaron ganas de agarrarlo del gañote. En esas redes lo han tenido chineado. Pero a Infantino le vale.

CONEJO. El “papi” ha conmemorado el 57 aniversario del conflicto con El Salvador, reivindicando la soberanía en la Isla Conejo con la izada de la Bandera, y la entonación del Himno Nacional.

LUZ. Más de cien sectores estarán sin luz este día gracias al remedo de empresa llamada ENEE. Pero, hay que seguir esperando que San Juan baje el dedo, para que los honorables del CN se dignen en darle vuelta de calcetín.

DURAPACK. Hombre, ya vieron los vídeos del puente hacia Mateo, varias estructuras construidas con durapack, material desechable que se utiliza en maquetas y manualidades. Con razón estaba a punto de caerle de sombrero a los pobres capitalinos.

CICH. Juan Diego avisa que ya tiene a los ingenieros expertos trabajando en reforzar, con material de verdad, las estructuras y que en septiembre estará listo. ¿Y el CICH? Nunca ha dicho ni pío. La bulla es que su presidenta es más Libre que la Moncha.

CIDH. Cossette ha confirmado que ni a ella ni a la pobre Miriam Barahona, QEPD, la tal CIDH le quiso ni tan siquiera recibir sus denuncias sobre la persecución y hostigamiento de Libre y ahora corre a citar a Honduras por las quejas de los orates de Marlon Ochoa y Johel Zelaya.

SESGO. Por eso Oliver Erazo le pide al gobierno del “papi” denunciar la Convención de Derechos Humanos -o desconocer la competencia de la CIDH- por su marcado sesgo ideológico para favorecer a los energúmenos de Libre.

PLACAS. ¡Y se hizo la luz! ¡Y se hicieron las placas! Cuatro años pasaron y ni siquiera eso pudieron hacer los refundidores. Siete de cada diez vehículos andan sin placa.

DNI. Las placas equivalen al DNI vehicular y su portación está íntimamente ligada a la seguridad de cualquier país. Los visitantes extranjeros se asustan cuando ven tanto carro sin placa en estas honduras o, asómbrate, chico, con placas de cartón. Damos lástima.

MONCHO. Ha fallecido don Moncho Lobo, a los 99 abriles, hermano mayor de Pepe Lobo, exdiputado y uno de los primeros ministros de carreteras del país. QEPD.

ANGIE. Delicada esa denuncia de Julissa de que un presunto “cuidador” le entregó a Angie Peña a la ATIC y ahora no se la quiere devolver a su familia. Pretenden negociar, dice, sepa Judas qué a cambio de la entrega.