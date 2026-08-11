Hallan sin vida a un joven a orillas de carretera en Lamaní

Lamaní, Honduras.-Como Julio César Almendares Bonilla fue identificado la tarde de este martes 11 de agosto el joven que fue encontrado sin vida a orillas de la carretera en el sector de Tablazón, municipio de Lamaní, en el departamento de Comayagua.

Almendares Bonilla era originario de la comunidad de El Tejar, en el municipio de Aguanqueterique, departamento de La Paz, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.

El hallazgo del cuerpo provocó consternación entre sus allegados, quienes hicieron un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realicen las diligencias necesarias y se determine qué ocurrió antes de que fuera encontrado sin vida en la carretera.