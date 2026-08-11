Hallan sin vida a un joven a orillas de carretera en Lamaní

Lamaní, Honduras.-Como Julio César Almendares Bonilla fue identificado la tarde de este martes 11 de agosto el joven que fue encontrado sin vida a orillas de la carretera en el sector de Tablazón, municipio de Lamaní, en el departamento de Comayagua.
Almendares Bonilla era originario de la comunidad de El Tejar, en el municipio de Aguanqueterique, departamento de La Paz, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.
El hallazgo del cuerpo provocó consternación entre sus allegados, quienes hicieron un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realicen las diligencias necesarias y se determine qué ocurrió antes de que fuera encontrado sin vida en la carretera.
Los parientes también exigieron que el caso sea investigado de manera inmediata y que no quede en la impunidad. Su petición es que las autoridades puedan establecer las circunstancias del hecho y, de existir responsables, estos sean puestos a disposición de la justicia.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre las causas de muerte ni sobre las circunstancias en las que el joven habría perdido la vida.