Condenan a más de 12 años de prisión a Denis Bú, taxista VIP que abusó de una pasajera en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A una pena de 12 años y nueve meses de prisión fue condenado el conductor de taxi VIP, Denis Roberto Bú Girón, acusado por los delitos de violación agravada y robo con violencia o intimidación en perjuicio de una pasajera.

El hecho ocurrió la noche del domingo -16 de noviembre- del año pasado, cuando la usuaria agredida solicitó mediante la aplicación "INDRIVER" un servicio de transporte.

De acuerdo con el informe de los agentes del grupo de Delitos Contra la Libertad Sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Denis Roberto era el encargado de trasladar a la joven, pero en la aplicación se identificaba como “Gerson”.