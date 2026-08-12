Condenan a más de 12 años de prisión a Denis Bú, taxista VIP que abusó de una pasajera en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A una pena de 12 años y nueve meses de prisión fue condenado el conductor de taxi VIP, Denis Roberto Bú Girón, acusado por los delitos de violación agravada y robo con violencia o intimidación en perjuicio de una pasajera.
El hecho ocurrió la noche del domingo -16 de noviembre- del año pasado, cuando la usuaria agredida solicitó mediante la aplicación "INDRIVER" un servicio de transporte.
De acuerdo con el informe de los agentes del grupo de Delitos Contra la Libertad Sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Denis Roberto era el encargado de trasladar a la joven, pero en la aplicación se identificaba como “Gerson”.
Bú Girón llegó en un vehículo marca Honda, modelo Fit, color blanco con registro HDT 0975, sin embargo al momento del hecho no portaba las placas.
La pasajera abordó la parte trasera del transporte y, cuando ya estaban en marcha, notó que el conductor no se dirigía hacia la dirección que ella había solicitado mediante la aplicación.
Denis Bú despojó a la joven de su mochila, celular y tarjetas de débito, además de golpearla; dirigiéndose hasta una de las salidas de la capital por el Anillo Periférico.
Una vez en el lugar, cerca de una obra en construcción, el conductor abusó sexualmente de ella.
Tras la denuncia, Denis fue detenido el 21 de noviembre por un equipo de operaciones especiales de la ATIC, en la colonia La Estanzuela, en cumplimiento de una orden emitida por fiscales de la Mujer.