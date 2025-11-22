Usaba una falsa identidad: Denis Girón, taxista VIP que abusó de una pasajera en la capital

Con la intención de intentar usar un transporte seguro, la joven, cuya identidad se protegió, solicitó un taxi VIP revisando su usuario en la aplicación, sin imaginar que este estaba usando una identidad falsa. Esto se sabe del caso:
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer ordenó la detención preventiva de Denis Roberto Bu Girón, un conductor de transporte VIP acusado de violación y robo en perjuicio de una joven que solicitó un viaje mediante una aplicación en Tegucigalpa.
Según confirmó el grupo de investigación de delitos contra la libertad sexual de la ATIC, el sospechoso operaba bajo una identidad falsa, presentándose como “Gerson” para atender solicitudes de servicio.
El ataque ocurrió la noche del domingo 16 de noviembre, cuando la víctima abordó un vehículo Honda Fit, matrícula HDT 0975, que en el momento del incidente circulaba sin placas, según detallaron las autoridades.
Durante el recorrido, la joven notó que el conductor se desvió de la ruta establecida por la plataforma, lo que levantó sospechas sobre las intenciones del individuo.
Las investigaciones indican que el hombre la agredió físicamente y la despojó de su mochila, su teléfono celular y sus tarjetas de débito antes de continuar su ruta hacia una salida de la ciudad por el Anillo Periférico.
Posteriormente, el sospechoso condujo hacia una zona en construcción, donde presuntamente cometió la agresión sexual, de acuerdo con el testimonio brindado a los agentes de investigación.
Tras la denuncia, equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaron operativos para ubicar al conductor, logrando su detención preventiva mientras avanza el proceso penal.
La Fiscalía de la Mujer hizo un llamado público a que otras posibles víctimas del mismo individuo presenten su denuncia, ya que podrían existir más casos vinculados al uso de la falsa identidad.
La ATIC informó que continúa recopilando indicios y testimonios que permitan fortalecer la acusación y confirmar los hechos expuestos por la víctima.