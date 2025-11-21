"Eterna capitana": así recuerdan a Emily Torres destacada palillona desde la infancia

Durante la tarde del martes 18 de noviembre, Emily Nicole Torres Domínguez, de 16 años, partió de esta tierra dejando una profunda huella en los corazones de sus familiares, amigos y quienes la conocieron.
Su fallecimiento conmocionó a la comunidad, pues cursaba su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades y se graduaría el martes 25 de noviembre.
El instituto donde estudiaba la homenajeó llamándola "eterna capitana", un reconocimiento que se originó en su participación constante como palillona desde muy pequeña.
Desde la infancia mostró talento, disciplina y un don para el baile que la convirtió en referente durante los desfiles patrios.
Su tía, Suyapa Torres, contó a EL HERALDO que "todos los años que pudo" participó en los desfiles y que cada 15 de septiembre esperaba con entusiasmo las fiestas cívicas.
Torres recordó además que Emily mantenía excelencia académica todos los años y habría obtenido “un excelente puntaje” en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Personas cercanas a la familia contaron a EL HERALDO que los primeros síntomas de su enfermedad aparecieron en septiembre, mientras se preparaba para los desfiles patrios.
Algo que la caracterizó siempre fue su hermosa sonrisa.
El diagnóstico reveló que padecía cáncer en el cerebro, condición que habría provocado su fallecimiento. Aunque logró desfilar el 15 de septiembre, su participación fue breve debido a su estado de salud.
“Solo se le empezó a dormir un brazo y un pie, luego un par de desmayos y ahí comenzaron los exámenes”, relató un familiar.
La evolución de los síntomas llevó a que fuera sometida a una intervención quirúrgica en octubre, tras la cual permaneció en cuidados intensivos.
En su vida cotidiana, Emily disfrutaba de las visitas a la playa y tenía un gusto especial por el maquillaje, actividades que reflejaban su personalidad alegre y creativa.
El sepelio se realizó después de las 3:00 de la tarde en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas. Sus compañeros la despidieron tocando trompetas y vistiendo su uniforme de palillonas como tributo a su “eterna capitana”.
“Es difícil la verdad porque todo fue muy rápido, pero como dicen los planes de Dios no los entendemos fácilmente”, concluyó su tía.