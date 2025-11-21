  1. Inicio
"Eterna capitana": así recuerdan a Emily Torres destacada palillona desde la infancia

Emily Nicole Torres falleció a los 16 años y su instituto la homenajeó como "eterna capitana", título que recibió por su participación constante como palillona desde niña

  • 21 de noviembre de 2025 a las 10:11
Durante la tarde del martes 18 de noviembre, Emily Nicole Torres Domínguez, de 16 años, partió de esta tierra dejando una profunda huella en los corazones de sus familiares, amigos y quienes la conocieron.

 Foto: redes sociales
Su fallecimiento conmocionó a la comunidad, pues cursaba su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades y se graduaría el martes 25 de noviembre.

 Foto: redes sociales
El instituto donde estudiaba la homenajeó llamándola "eterna capitana", un reconocimiento que se originó en su participación constante como palillona desde muy pequeña.

 Foto: redes sociales
Desde la infancia mostró talento, disciplina y un don para el baile que la convirtió en referente durante los desfiles patrios.

Foto: redes sociales
Su tía, Suyapa Torres, contó a EL HERALDO que "todos los años que pudo" participó en los desfiles y que cada 15 de septiembre esperaba con entusiasmo las fiestas cívicas.

 Foto: redes sociales
Torres recordó además que Emily mantenía excelencia académica todos los años y habría obtenido “un excelente puntaje” en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Foto: redes sociales
Personas cercanas a la familia contaron a EL HERALDO que los primeros síntomas de su enfermedad aparecieron en septiembre, mientras se preparaba para los desfiles patrios.

 Foto: redes sociales
Algo que la caracterizó siempre fue su hermosa sonrisa.

Foto: redes sociales
El diagnóstico reveló que padecía cáncer en el cerebro, condición que habría provocado su fallecimiento. Aunque logró desfilar el 15 de septiembre, su participación fue breve debido a su estado de salud.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
“Solo se le empezó a dormir un brazo y un pie, luego un par de desmayos y ahí comenzaron los exámenes”, relató un familiar.

 Foto: redes sociales
La evolución de los síntomas llevó a que fuera sometida a una intervención quirúrgica en octubre, tras la cual permaneció en cuidados intensivos.

 Foto: redes sociales
En su vida cotidiana, Emily disfrutaba de las visitas a la playa y tenía un gusto especial por el maquillaje, actividades que reflejaban su personalidad alegre y creativa.

 Foto: Cultura Nacional School
El sepelio se realizó después de las 3:00 de la tarde en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas. Sus compañeros la despidieron tocando trompetas y vistiendo su uniforme de palillonas como tributo a su “eterna capitana”.

Foto: redes sociales
“Es difícil la verdad porque todo fue muy rápido, pero como dicen los planes de Dios no los entendemos fácilmente”, concluyó su tía.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
