Taxista muere ahogado en La Ceiba, tras caer con su vehículo a una quebrada

​La comunidad taxista de La Ceiba ha expresado su pesar por la pérdida de su compañero.

  • 21 de noviembre de 2025 a las 10:09
Un trágico accidente cobró la vida de un taxista en horas de la tarde-noche de ayer jueves 20 de noviembre en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Aquí las imágenes del difícil rescate del cuerpo tras el accidente trágico.

 Fotos: Carlos Molina/El Heraldo.
La víctima ha sido identificada como Héctor Ramos Cruz​, ya que portaba documentos personales.

El ahora occiso se dedicaba al oficio de taxista y fue abordo de su vehículo de trabajo que sufrió el percance.

El percance ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde del jueves, pero el rescate del cuerpo llevó varias horas por el lugar y condición donde quedó el cuerpo.

Al parecer, Ramos Cruz conducía el vehículo tipo taxi con registro 0293, cuando de repente perdió el control del mismo y cayó aparatosamente a la quebrada.​
El suceso se registró sobre un puente ubicado en la Calle 8 de la ciudad de La Ceiba, cayendo varios metros de profundidad.
Por razones que aún se están investigando, el taxi se precipitó directamente a las aguas.​
Testigos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato a los miembros del cuerpo de Bomberos, quienes tras una ardua labor sacaron el cadáver de las aguas. ​
Un equipo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ha iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron que el vehículo se saliera de la vía y cayera al cauce de agua.​
​La comunidad taxista de La Ceiba ha expresado su pesar por la pérdida de su compañero.
Las labores de rescate se extendieron por al menos tres horas, lográndose recuperar el cuerpo de noche.

Será la autopsia que revela la causa de muerte del conductor de taxis, ya que debido a que cayó al agua aparatosamente podría haber perecido por los golpes.

