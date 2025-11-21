  1. Inicio
¿La masacre en Colón donde murieron tres jóvenes fue por ajuste de cuentas? Esto se sabe

Las víctimas, fueron interceptadas en la calle y ejecutadas con armas de escopeta, según el reporte preliminar; autoridades buscan a los hechores

  • 21 de noviembre de 2025 a las 06:05
1 de 12

La masacre en la que perecieron tres jóvenes registrada en el departamento de Colón, sigue causando conmoción, pues ayer -jueves 20 de noviembre- retiraron sus cuerpos de la morgue en La Ceiba. ¿Los mataron por ajuste de cuentas? A continuación los detalles.

Foto: EL HERALDO
2 de 12

La víctimas de la masacre respondían a los nombre de Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años y Luis Fernando Ávila, de 19.

 Foto: redes sociales
3 de 12

Durante el atentado también perdió la vida la joven Bella Dayaris Flores Duarte, de tan solo 15 años de edad.

Foto: redes sociales
4 de 12

La hipótesis principal apunta a que el móvil del ataque armado fue por "un ajuste de cuentas", según informó el portavoz de la la Unidad Departamental de Policía (UDEP-2), Carlos Figueroa.

 Foto: EL HERALDO
5 de 12

Por otra parte, las autoridades mencionaron que Antony Gálvez, quien era originario de Balfate, Colón, tenían antecedentes penales por portación ilegal de armas.

 Foto: redes sociales
6 de 12

De acuerdo con el reporte, las víctimas fueron interceptadas en la vía pública por varios vehículos y motocicletas.

Foto: redes sociales
7 de 12

Las víctimas murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas por arma de fuego.

Foto: redes sociales
8 de 12

Inicialmente, se pensaba que el crimen ocurrió en la noche del miércoles 19 de noviembre; sin embargo, las investigaciones sugieren que pudo haber ocurrido en la madrugada del jueves 20

 Foto: redes sociales
9 de 12

Hasta el momento, no hay capturas en el caso, pero las autoridades continúan con las diligencias para identificar y detener a los responsables de este hecho violento.

 Foto: redes sociales
10 de 12

Las autoridades policiales han reiterado que la línea principal de investigación apunta a un ajuste de cuentas, aunque no descartan otras hipótesis.

 Foto: redes sociales
11 de 12

Los familiares de las víctimas están devastados por la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, exigen justicia.

 Foto: redes sociales
12 de 12

Mientras tanto, las investigaciones continúan, pues este crimen se suma a la lista de hechos violentos en la región, dejando en evidencia las falencias en materia de seguridad en el país.

Foto: redes sociales
