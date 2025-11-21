¿La masacre en Colón donde murieron tres jóvenes fue por ajuste de cuentas? Esto se sabe

La masacre en la que perecieron tres jóvenes registrada en el departamento de Colón, sigue causando conmoción, pues ayer -jueves 20 de noviembre- retiraron sus cuerpos de la morgue en La Ceiba. ¿Los mataron por ajuste de cuentas? A continuación los detalles.
La víctimas de la masacre respondían a los nombre de Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años y Luis Fernando Ávila, de 19.
Durante el atentado también perdió la vida la joven Bella Dayaris Flores Duarte, de tan solo 15 años de edad.
La hipótesis principal apunta a que el móvil del ataque armado fue por "un ajuste de cuentas", según informó el portavoz de la la Unidad Departamental de Policía (UDEP-2), Carlos Figueroa.
Por otra parte, las autoridades mencionaron que Antony Gálvez, quien era originario de Balfate, Colón, tenían antecedentes penales por portación ilegal de armas.
De acuerdo con el reporte, las víctimas fueron interceptadas en la vía pública por varios vehículos y motocicletas.
Las víctimas murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas por arma de fuego.
Inicialmente, se pensaba que el crimen ocurrió en la noche del miércoles 19 de noviembre; sin embargo, las investigaciones sugieren que pudo haber ocurrido en la madrugada del jueves 20
Hasta el momento, no hay capturas en el caso, pero las autoridades continúan con las diligencias para identificar y detener a los responsables de este hecho violento.
Las autoridades policiales han reiterado que la línea principal de investigación apunta a un ajuste de cuentas, aunque no descartan otras hipótesis.
Los familiares de las víctimas están devastados por la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, exigen justicia.
Mientras tanto, las investigaciones continúan, pues este crimen se suma a la lista de hechos violentos en la región, dejando en evidencia las falencias en materia de seguridad en el país.