  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS

Los padres del inspector Kevin Pérez Vargas recibieron su título y medalla póstumos en homenaje a su labor, tras perder la vida mientras intentaba rescatar a un menor en San Pedro Sula

  • 20 de noviembre de 2025 a las 17:24
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
1 de 12

Los padres del inspector Kevin Pérez Vargas recibieron este jueves su título universitario en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), durante un homenaje marcado por la emoción y el reconocimiento a su servicio.

 Foto: redes sociales.
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
2 de 12

La institución le otorgó de manera póstuma una medalla y el título de Máster en Dirección de Recursos Humanos, como muestra de su dedicación académica y profesional.

 Foto: cortesía UTH
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
3 de 12

Pérez Vargas, subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) en San Pedro Sula, amplió su formación en Carabineros de Chile, donde obtuvo el título de ingeniero de Tránsito.

Foto: redes sociales
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
4 de 12

Sus padres, con tristeza y orgullo, recibieron el reconocimiento en su nombre.

 Foto: cortesía UTH
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
5 de 12

El inspector falleció el domingo 14 de septiembre de 2025 mientras intentaba salvar a un menor arrastrado por la corriente de un cirque en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, y su cuerpo fue hallado el 15 de septiembre.

 Foto: cortesía UTH
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
6 de 12

El hecho ocurrió mientras Elvis Bautista Guillén, su hermano Erick y sus primos jugaban cerca de la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos.

 Foto: cortesía UTH
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
7 de 12

Al caer una chancleta al agua, Elvis se lanzó para recuperarla, y Pérez Vargas, al ver la situación, intervino de inmediato.

Foto: redes sociales
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
8 de 12

Aunque logró rescatar a uno de los menores, fue arrastrado por la corriente junto con Elvis.

 Foto: EL HERALDO
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
9 de 12

Tras 24 horas de búsqueda, el inspector fue encontrado entre la 19 y 20 calle, en un punto conocido como Las Pozonas, sector Las Palmas.

Foto: cortesía UTH (generada con IA)
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
10 de 12

Su familia y compañeros lo recuerdan como un hombre ejemplar que dio su vida para salvar la de un niño.

 Foto: EL HERALDO
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
11 de 12

El homenaje incluyó la entrega oficial de su título y medalla de Máster, símbolo de su esfuerzo y compromiso, así como un ejemplo para futuras generaciones.

 Foto: EL HERALDO
En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS
12 de 12

El homenaje incluyó la entrega oficial de su título y medalla de Máster, símbolo de su esfuerzo y compromiso, así como un ejemplo para futuras generaciones.

 Foto: Policía Nacional (generada con IA)
Cargar más fotos