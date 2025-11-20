En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS

Los padres del inspector Kevin Pérez Vargas recibieron este jueves su título universitario en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), durante un homenaje marcado por la emoción y el reconocimiento a su servicio.
La institución le otorgó de manera póstuma una medalla y el título de Máster en Dirección de Recursos Humanos, como muestra de su dedicación académica y profesional.
Pérez Vargas, subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) en San Pedro Sula, amplió su formación en Carabineros de Chile, donde obtuvo el título de ingeniero de Tránsito.
Sus padres, con tristeza y orgullo, recibieron el reconocimiento en su nombre.
El inspector falleció el domingo 14 de septiembre de 2025 mientras intentaba salvar a un menor arrastrado por la corriente de un cirque en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, y su cuerpo fue hallado el 15 de septiembre.
El hecho ocurrió mientras Elvis Bautista Guillén, su hermano Erick y sus primos jugaban cerca de la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos.
Al caer una chancleta al agua, Elvis se lanzó para recuperarla, y Pérez Vargas, al ver la situación, intervino de inmediato.
Aunque logró rescatar a uno de los menores, fue arrastrado por la corriente junto con Elvis.
Tras 24 horas de búsqueda, el inspector fue encontrado entre la 19 y 20 calle, en un punto conocido como Las Pozonas, sector Las Palmas.
Su familia y compañeros lo recuerdan como un hombre ejemplar que dio su vida para salvar la de un niño.
El homenaje incluyó la entrega oficial de su título y medalla de Máster, símbolo de su esfuerzo y compromiso, así como un ejemplo para futuras generaciones.