Capturan en Olanchito a tres hombres, entre ellos uno vinculado a masacre de seis personas

Olanchito, Honduras.- En una serie de allanamientos ejecutados en las últimas horas, la Policía Nacional capturó a tres hombres en el municipio de Olanchito, Yoro.
Entre los detenidos figura un individuo presuntamente vinculado al homicidio múltiple de seis personas ocurrido el pasado 4 de agosto.
La operación policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia Murillo Soto, la misma zona donde tuvo lugar la masacre semanas atrás.
De acuerdo con el informe de las autoridades, dos de los requeridos contaban con órdenes de captura pendientes dictadas por los juzgados correspondientes: uno por el delito de asesinato y otro por tráfico ilícito de drogas.
Los tres capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal en su contra.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más implicados en el crimen.