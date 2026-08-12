Capturan en Olanchito a tres hombres, entre ellos uno vinculado a masacre de seis personas

​Olanchito, Honduras.- En una serie de allanamientos ejecutados en las últimas horas, la Policía Nacional capturó a tres hombres en el municipio de Olanchito, Yoro.

Entre los detenidos figura un individuo presuntamente vinculado al homicidio múltiple de seis personas ocurrido el pasado 4 de agosto.

​La operación policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia Murillo Soto, la misma zona donde tuvo lugar la masacre semanas atrás.​