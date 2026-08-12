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Capturan en Olanchito a tres hombres, entre ellos uno vinculado a masacre de seis personas

Dos de los detenidos tenían órdenes de captura por asesinato y tráfico de drogas; el tercero estaría implicado en la muerte de seis personas en Olanchito

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 07:33
Capturan en Olanchito a tres hombres, entre ellos uno vinculado a masacre de seis personas

Los tres capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal en su contra.

 Foto: Policía

​Olanchito, Honduras.- En una serie de allanamientos ejecutados en las últimas horas, la Policía Nacional capturó a tres hombres en el municipio de Olanchito, Yoro.

Entre los detenidos figura un individuo presuntamente vinculado al homicidio múltiple de seis personas ocurrido el pasado 4 de agosto.

​La operación policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia Murillo Soto, la misma zona donde tuvo lugar la masacre semanas atrás.​

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De acuerdo con el informe de las autoridades, dos de los requeridos contaban con órdenes de captura pendientes dictadas por los juzgados correspondientes: uno por el delito de asesinato y otro por tráfico ilícito de drogas.​

Las detenciones se dieron luego de varios operativos y allanamientos.

Las detenciones se dieron luego de varios operativos y allanamientos.

(Foto: Policía Nacional.)

Los tres capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal en su contra.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más implicados en el crimen.

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Redacción web
Carlos Molina

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