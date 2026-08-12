Horóscopo de hoy: esto le depara el día a cada signo del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Los movimientos de los astros marcarán una jornada de conversaciones, decisiones y nuevos proyectos para los 12 signos del zodiaco.

Aries tendrá facilidad para comunicarse, Capricornio vivirá un momento favorable en el ámbito profesional y Géminis encontrará inspiración en el amor, mientras otros signos tendrán que resolver asuntos pendientes o afrontar cambios personales. Descubre qué dice el horóscopo de hoy para tu signo.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La comunicación se verá hoy favorecida por tu extroversión y la facilidad de palabra. Te adaptarás a cualquiera que sea la conversación que te sorprende, tendrás preguntas y respuestas para todo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Una reunión con compañeros te hará revivir tus primeros comienzos profesionales y te sentirás contento con lo logrado, pero sabes que aún puedes llegar mucho más alto. Te concienciarás para prepararte a fondo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las declaraciones de amor serán hoy apropiadas porque sentirás una inspiración especial en este terreno, que puede conducirte a una velada apasionada e inolvidable. En el aspecto económico no tendrás tanta suerte.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Sentirás deseos de cambiar de vida. No es la primera vez y por ello tratarás de no darle la importancia que crees que tiene. Sin embargo, algo te convencerá de que en esta ocasión hay una fuerza mayor. El trabajo te permitirá este tipo de divagaciones y el amor puede contribuir a ellas.

LEO (23 julio - 22 agosto). Excelente día para la conversación pausada y para reflexionar sobre las decisiones que afectan a tu futuro inmediato y que condicionarán tu vida quieras o no quieras. Cuanto antes afrontes estos retos, mejor para ti, sobre todo si tienes familia.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el terreno de las amistades has entrado en un proceso de renovación en el que por momentos puedes notar cierta soledad, aunque el lado positivo es que se está gestando un cambio en el estatus con una persona que te sorprenderá.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque tú sabes que el dinero no lo es todo, tú le das una importancia realmente necesaria en tu vida cotidiana. No dejes que te afecte más de la cuenta, porque puede volverse en tu contra y transformarte en una persona obsesiva e interesada.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Has ido desplazando asuntos de diversos ámbitos que debes ir rematando, porque el tiempo se echa encima. No descuides tus compromisos, que aunque no sean del todo de tu agrado, ya han sido adquiridos. Tu honor y lealtad están en juego.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu creatividad está en un momento álgido, por eso no debes temer a la hora de exponer tus ideas en tu ambiente de trabajo o estudios. Será una sorpresa para tus compañeros y jefes descubrir tus auténticas posibilidades.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Inicias una etapa muy buena a nivel profesional. Tendrás mucho trabajo de investigación y estudio, y te va a producir resultados estupendos y una buena gratificación económica. En el amor, van a demostrarte fidelidad y afecto incondicional.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estás en un momento de gran actividad en todo lo relacionado con los planes a medio y largo plazo para el futuro. Los resultados serán fructíferos, siempre que intercambies ideas con personas que piensen como tú, haciendo uso y dándole valor a tus propias habilidades.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Surgirán desencuentros con alguien del trabajo a quien respetas. Tendrás la ocasión de hacer las paces y aclarar las confusiones. En lo sentimental, debes compartir emociones con la persona amada. Te sentirás mucho mejor si te muestras comunicativo.