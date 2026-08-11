Asesinan a estudiante de Derecho dentro de bufete legal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En el interior de un bufete legal fue asesinado a balazos un estudiante de Derecho en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. El hecho ocurrió en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro. El nombre del fallecido es Omar Fernández (45 años), según indicó su exesposa, quien se presentó al lugar.

De acuerdo a lo narrado por medios locales, el atacante ingresó al edificio donde operan el despacho y otros comercios. Al ver a su víctima, disparó en reiteradas ocasiones contra Fernández. Las personas que se encontraban en la edificación escucharon las múltiples detonaciones, despertando pánico y alertando a las autoridades. Un equipo del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegó hasta el lugar donde se reportó el crimen para intentar auxiliar a Fernández. Sin embargo, el hombre ya no tenía signos vitales cuando se disponían a atenderlo.