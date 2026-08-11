Asesinan a estudiante de Derecho dentro de bufete legal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En el interior de un bufete legal fue asesinado a balazos un estudiante de Derecho en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
El hecho ocurrió en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro. El nombre del fallecido es Omar Fernández (45 años), según indicó su exesposa, quien se presentó al lugar.
De acuerdo a lo narrado por medios locales, el atacante ingresó al edificio donde operan el despacho y otros comercios. Al ver a su víctima, disparó en reiteradas ocasiones contra Fernández.
Las personas que se encontraban en la edificación escucharon las múltiples detonaciones, despertando pánico y alertando a las autoridades.
Un equipo del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegó hasta el lugar donde se reportó el crimen para intentar auxiliar a Fernández. Sin embargo, el hombre ya no tenía signos vitales cuando se disponían a atenderlo.
De acuerdo a los paramédicos, alcanzaron a ver cuatro impactos de bala, pero se está a la espera de la confirmación por parte de Medicina Forense.
Hasta el momento, se desconoce el motivo del asesinato, así como el autor del crimen.
De igual forma, llegaron elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para resguardar el perímetro e iniciar las investigaciones.
En lo que ha transcurrido de este martes -11 de agosto-, se han reportado; tres personas han sido asesinadas a balazos en diferentes puntos del país.
En el municipio de Santa Rita, en Santa Bárbara, se reportó la muerte de Florentino Castro Espinoza, quien fue atacado a tiros por sujetos desconocidos a la altura de la quebrada Matapiojos.
Horas después, en Olanchito, Yoro, se informó sobre la muerte del menor de edad Marlon Dueñas, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un potrero. El adolescente tenía una soga alrededor de su cuello y heridas de arma de fuego.
Hasta el pasado 3 de agosto, Honduras acumulaba 1,461 homicidios a nivel nacional, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).