La UNAH aplicará este viernes la prueba de admisión a más de 19,600 aspirantes

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 19,686 aspirantes se someterán a la segunda y última Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del año, proceso mediante el cual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) definirá el ingreso de nuevos estudiantes en 2027.

La evaluación se desarrollará de manera presencial este viernes 14 de agosto en 15 centros de aplicación distribuidos en diferentes regiones del país, según informó la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección del Sistema de Admisión.

Los centros regionales con el más alto número de aspirante son Ciudad Universitaria en donde están inscritos un total de 9,502 aspirantes.

En Cortés se inscribieron un total de 4,068 jóvenes, mientras que el campus de Comayagua es el tercer centro regional con el mayor número de jóvenes inscritos al proceso, con 1,159.

Como una de las principales novedades de este proceso, la máxima casa de estudios incorporó por primera vez los campus de Tocoa y El Progreso como sedes para la aplicación, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superiora los jóvenes.