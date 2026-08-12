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La UNAH aplicará este viernes la prueba de admisión a más de 19,600 aspirantes

Los jóvenes que aspiran a ingresar a la casa de estudios deben presentarse desde temprano a los diferentes centros regionales para desarrollar la prueba de admisión.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 15:21
La UNAH aplicará este viernes la prueba de admisión a más de 19,600 aspirantes

La prueba de admisión se realizará en 15 centros regionales, pero los campus de Ciudad Universitaria, Cortes y Comayagua son los que tienen mayor cantidad de aspirantes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 19,686 aspirantes se someterán a la segunda y última Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del año, proceso mediante el cual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) definirá el ingreso de nuevos estudiantes en 2027.

La evaluación se desarrollará de manera presencial este viernes 14 de agosto en 15 centros de aplicación distribuidos en diferentes regiones del país, según informó la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección del Sistema de Admisión.

Los centros regionales con el más alto número de aspirante son Ciudad Universitaria en donde están inscritos un total de 9,502 aspirantes.

En Cortés se inscribieron un total de 4,068 jóvenes, mientras que el campus de Comayagua es el tercer centro regional con el mayor número de jóvenes inscritos al proceso, con 1,159.

Como una de las principales novedades de este proceso, la máxima casa de estudios incorporó por primera vez los campus de Tocoa y El Progreso como sedes para la aplicación, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superiora los jóvenes.

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Debido a la alta demanda de alumnos, la universidad decidió dividir la aplicación en dos jornadas en centros regionales en los campus de El Paraíso, Comayagua Roatán, Tocoa y El Progreso el proceso se realizar desde las 7:00 AM y la segunda a la 1:00 PM.

Para el resto de los centros de aplicación, entre ellos Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, Cortés, Choluteca, Olancho, Copán, Atlántida, Yoro, el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS-Tela) y Educación Virtual Marcala, la prueba se desarrollará únicamente durante la jornada matutina.

Para los jóvenes que realizarán la prueba presencial en Puerto Lempira, Gracias a Dios, deberán presentarse el 8 de septiembre a las 7:00 AM en las instalaciones de la Escuela Ramón Rosa.

Paralelamente, la universidad aplicará la prueba complementaria, dirigida a quienes buscan ingresar a carreras como Medicina, Microbiología, Odontología, Química y Farmacia, Enfermería y Nutrición.

Esta evaluación también está destinada a graduados de otras universidades nacionales o extranjeras, egresados de la UNAH que desean cursar una segunda carrera y estudiantes que solicitaron un cambio hacia programas académicos del área de la salud.

Por otra parte, los aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país podrán realizar la PHUMA en modalidad virtual el 11 de septiembre.

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Previamente, el 10 de septiembre participarán en una reunión informativa en línea para conocer los lineamientos del proceso y resolver dudas sobre la aplicación del examen, anunciaron las autoridades universitarias.

Los resultados del proceso de admisión, tanto presencial como virtual, estarán disponibles entre el 19 y el 23 de octubre en el portal de admisiones de la universidad.

Posteriormente, el 20 de noviembre, quienes hayan optado por carreras con requisitos específicos podrán consultar los listados de clasificación.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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