UNAH aplicará por primera vez su propio examen para ingresar a especialidades médicas

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aplicará por primera vez un examen de admisión para las especialidades y subespecialidades médicas elaborado en su totalidad por expertos de la institución. La nueva prueba será diseñada por el Centro de Experimentación e Investigación Aplicada en Psicometría y Evaluación (CEI-TEST), unidad adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales. Los académicos de la carrera fueron los que desarrollaron la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA). Con la implementación de una prueba totalmente hecha por la UNAH, se pone fin a casi dos décadas de colaboración con el College Board Latam, institución que realizaba la prueba de admisión para ingresar a la UNAH.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, informó que este cambio permitirá a la máxima casa de estudios contar con un instrumento propio, ajustado a sus necesidades académicas y al contexto nacional, además de representar un ahorro económico para la institución. "El examen de admisión para los posgrados de Medicina será elaborado en un 100% por especialistas de la UNAH, lo que permitirá generar un ahorro para la Alma Máter", afirmó el rector. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Galo, explicó que el contenido del examen fue construido tomando en cuenta la formación académica de los aspirantes y las condiciones del sistema de salud del país. "El temario está disponible en la página de admisiones de posgrado, en la sección de requisitos de ingreso 2026, con contenidos muy cercanos a nuestra realidad", detalló el académico, durante la sesión del Consejo Universitario. Galo agregó que la Facultad revisó el temario para garantizar su pertinencia, equilibrio y coherencia con el perfil de los médicos que buscan ingresar a programas de especialización.