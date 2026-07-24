"Esos bienes, en su gran mayoría, fueron adquiridos por herencias": Defensa de JOH busca recuperar 131 bienes asegurados

Honduras.- El equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández dio un nuevo paso en su intento por recuperar los bienes asegurados por el Estado hondureño al solicitar asistencia jurídica internacional, un mecanismo con el que espera incorporar nuevas pruebas al proceso de privación de dominio que enfrenta su cliente. La petición, presentada ante el Juzgado de Privación de Dominio, busca que las autoridades estadounidenses remitan documentación oficial relacionada con la situación jurídica del exmandatario. Para la defensa, esos documentos podrían marcar un giro en el proceso patrimonial que permanece abierto en Honduras.

La abogada Angie Colindres explicó que el objetivo es obtener el indulto presidencial concedido en Estados Unidos y la certificación de que el expediente judicial en ese país quedó sin efecto.

"Se ha solicitado una asistencia jurídica internacional", manifestó al confirmar la gestión. De acuerdo con la profesional del derecho, la defensa considera que, si esa información es incorporada al expediente, el tribunal hondureño contará con nuevos elementos para analizar el futuro de los bienes asegurados.



Panorama jurídico

Colindres sostuvo que la acción de privación de dominio promovida en Honduras estuvo ligada al proceso penal que enfrentó Hernández en Estados Unidos, por lo que estima que el escenario actual es distinto. La abogada señaló que, según la posición de la defensa, el caso estadounidense fue "cerrado y desestimado de forma total", por lo que corresponde que el juzgado valore esa documentación antes de resolver sobre las propiedades. En ese sentido, aseguró que "lo que procede es que el juzgado valore todos esos medios probatorios", al considerar que ya no existirían las circunstancias que dieron origen al aseguramiento de los bienes. También recordó que la decisión final dependerá exclusivamente del órgano jurisdiccional. "Solo el juzgado de privación de dominio" puede ordenar la devolución de los bienes mediante una resolución judicial, afirmó.

Bienes asegurados