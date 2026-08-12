Autoridades de seguridad y fuerzas vivas definen plan ante ola de violencia en Olanchito

Olanchito, Honduras.- ​Este miércoles, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez; el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ángel Murillo; la directora de Fiscales, Alicia Puerto; y autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comparecieron en la alcaldía de Olanchito, Yoro, con el objetivo de establecer estrategias inmediatas para frenar la criminalidad en la "Ciudad Cívica". ​La reunión, convocada por el alcalde Juan Carlos Molina, contó con la participación de la Cámara de Comercio, sectores universitarios, fuerzas vivas y mandos policiales departamentales.​

Acuerdos clave y líneas de acción​

Equipo de respuesta rápida: La ATIC asignará personal para tareas de revisión táctica en la zona, enfocados en combatir los homicidios y delitos conexos.​ Mesa técnica operativa: Se conformará un equipo de trabajo para coordinar y ejecutar operaciones de allanamiento. ​Línea de denuncia anónima: Se habilitó el número telefónico 3145-0000 para que la ciudadanía proporcione información de manera totalmente confidencial.

​"Nos hemos reunido con altas autoridades de la ATIC, DPI, Seguridad y Fiscales. Cada uno se lleva insumos para diseñar un plan de acción que nos devuelva la paz y tranquilidad que Olanchito aclama", destacó el alcalde Juan Carlos Molina.​ Por su parte, el director de la ATIC, Ángel Murillo, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana a través de las denuncias anónimas y confirmó que las operaciones tácticas darán inicio tras la consolidación de la mesa de trabajo.​