Tránsito investiga accidente que cobró la vida de agente penitenciario en Olanchito

Olanchito, Yoro.- Un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INP) perdió la vida la noche del martes 11 de agosto en un accidente de tránsito registrado en la comunidad de Agua Caliente, sector del Medio Aguán, en el municipio de Olanchito, Yoro. La víctima fue identificada como Olvin Adonay Mendoza Cruz, originario de Guajiquiro, La Paz, y residente en la comunidad de San Matías. De acuerdo con la información preliminar, Mendoza Cruz viajaba junto a otros uniformados a bordo de un vehículo pick-up Mitsubishi, color blanco rumbo al Penal de Olanchito, luego de haber trasladado a un privado de libertad hasta un centro asistencial de La Ceiba, Atlántida, para recibir atención médica.

Durante el recorrido, el vehículo en el que se transportaban los agentes colisionó contra una rastra que, según los reportes, continuó su marcha y hasta el momento no ha sido localizada. El fuerte impacto provocó la muerte de Olvin Cruz y generó la movilización de cuerpos de seguridad hacia el lugar del accidente; así como la reacción de familiares, compañeros y personas cercanas, quienes lamentaron la muerte del agente. Autoridades de Tránsito también se acercaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y comenzar las investigaciones sobre el percance. Hasta el momento, la información disponible no establece oficialmente qué factor provocó el impacto entre el vehículo policial y la rastra, por lo cual la investigación seguirá su curso.

Muertes por accidente de tránsito en 2026