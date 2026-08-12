Atacan a disparos a conductor de "Rapidito" en barrio La Granja, Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor de un bus "Rapidito" fue atacado a balazos este miércoles -12 de agosto- en el barrio La Granja de la ciudad capitalina de Comayagüela. Según lo reportado por medios, sujetos desconocidos abrieron fuego contra el chófer de una unidad de la ruta Popular-Centro-Sitio.

Los disparos llegaron a alcanzar uno de los brazos de la víctima, quien aun herido se trasladó hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en busca de ayuda. En el IHSS se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue remitido al Hospital Escuela. La salud del conductor se encuentra estable. Se desconoce si el motivo del ataque armado, si se trata de extorsión, un intento de asalto o por otra razón.