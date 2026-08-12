Atacan a disparos a conductor de "Rapidito" en barrio La Granja, Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor de un bus "Rapidito" fue atacado a balazos este miércoles -12 de agosto- en el barrio La Granja de la ciudad capitalina de Comayagüela.
Según lo reportado por medios, sujetos desconocidos abrieron fuego contra el chófer de una unidad de la ruta Popular-Centro-Sitio.
Los disparos llegaron a alcanzar uno de los brazos de la víctima, quien aun herido se trasladó hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en busca de ayuda.
En el IHSS se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue remitido al Hospital Escuela. La salud del conductor se encuentra estable.
Se desconoce si el motivo del ataque armado, si se trata de extorsión, un intento de asalto o por otra razón.
El sector transporte es uno de los rubros más golpeados por la criminalidad, tanto en Distrito Central como en el resto del país, siendo una de las principales causas el cobro de extorsión.
Hace un mes, específicamente el 8 de agosto, un bus de la ruta Mateo-Tapias-Mercado fue atacado a balazos, dejando la muerte del motorista Juan Carlos Flores.
El hecho ocurrió a plena luz del día en la tercera avenida de Comayagüela. Los responsables se transportaron en una mototaxi para ejecutar el crimen.
Flores permaneció de rodillas en el pavimento mientras se desangraba. Hasta varios minutos después fue auxiliado y llevado al Hospital Escuela, donde terminó falleciendo.
Ante varios episodios de inseguridad en el transporte público, los dirigentes de este rubro han solicitado a las autoridades en reiteradas ocasiones que se emplee una estrategia efectiva para preservar la vida tanto de los trabajadores, como de los usuarios.