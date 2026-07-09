Violencia en el transporte: rutas afectadas por suspensión del servicio en Tegucigalpa

Teguciglapa, Honduras.- La inseguridad golpeó nuevamente al sector transporte y provocó este jueves la paralización de las unidades suburbanas que operan en diversos sectores de Tegucigalpa. La medida se adoptó tras el asesinato de un conductor de la ruta Tegucigalpa-Mateo, atacado el pasado miércoles 8 de julio.

La suspensión del servicio afectó las rutas hacia Mateo, Casitas, Lepaterique, Ojojona y otros sectores de la capital, donde los propietarios decidieron paralizar sus unidades debido a que consideran que no existen garantías para seguir operando.

"Estamos cansados de vivir esta situación y hemos presentado denuncias, pero no recibimos respuesta. Los motoristas ya no quieren trabajar por miedo", expresó Juan de Dios Escoto, propietario de unidades del transporte suburbano.

Escoto recordó que hace dos meses también fue víctima de la violencia cuando su hijo, Cristian David Escoto, fue asesinado en la colonia Los Robles, un caso que continúa sin avances en las investigaciones.

"Hace dos meses asesinaron a mi hijo Cristian David Escoto, en la colonia Los Robles. En el sector hay cámaras de vigilancia, pero hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta de las autoridades", lamentó el transportista.

El dirigente señaló que la criminalidad contra el gremio se ha intensificado durante el presente año, generando temor entre los conductores, quienes prefieren dejar de trabajar antes que exponer sus vidas.

"Desde enero han aumentado los asaltos y los asesinatos. Los motoristas ya no quieren trabajar porque sienten que pueden perder la vida por apenas cien lempiras de ganancia. Mi hijo salió a trabajar a las 6:00 de la mañana y nunca regresó", manifestó.

Los transportistas consideran que las promesas de reforzar la seguridad no se han traducido en resultados, por lo que denuncian que la violencia continúa afectando a quienes diariamente prestan el servicio de transporte.