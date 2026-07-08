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Atentado armado contra bus deja a conductor muerto y a su ayudante herido en Comayagüela

Un conductor y su cobrador fueron blancos de un criminal atentado mientras transitaban en un autobús urbano por la tercera avenida de Comayagüela

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 11:50
Atentado armado contra bus deja a conductor muerto y a su ayudante herido en Comayagüela

El conductor de la unidad salió corriendo de la unidad para evitar los disparos.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un ataque armado contra un autobús "rapidito" de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, dejó como saldo al conductor muerto y al ayudante herido. El hecho se registró a la altura de la tercera avenida de Comayagüela.

La víctima mortal del ataque fue identificada como Juan Carlos Flores, quien transitaba junto a su ayudante por la calle cuando desconocidos que se conducían en una mototaxi comenzaron a dispararles. ​​​​​​

De acuerdo con la versión de testigos, aunque trataron de huir, el chofer recibió al menos tres impactos de bala, por lo que fue trasladado hacia un centro asistencial con el afán de salvarle la vida, sin embargo, no resistió a las heridas.

El cobrador de la unidad logró sobrevivir al atentado; en la imágenes se le ve con heridas en uno de sus brazos.

Tras el atentado, los hechores se dieron la fuga con rumbo desconocido. Tras ser alertados, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones. De momento se desconoce el móvil del atentado y el paradero de los que perpetraron el ataque.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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