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Francia recibe duro revés en el Mundial: La decisión que tomó la FIFA con Michael Olise

Didier Deschamps, su seleccionador,fue el encargado de comunicar la noticia en la rueda de prensa de este miércoles en Boston.

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 10:57
Francia recibe duro revés en el Mundial: La decisión que tomó la FIFA con Michael Olise

Olise se ha convertido en una de las grandes figuras de Francia en este Mundial 2026.

Foto: EFE.

Boston, Estados Unidos.-La FIFA comunicó este miércoles a la Federación Francesa de Fútbol que ha rechazado su recurso por la tarjeta amarilla a Michael Olise en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay.

Con esto, el futbolista jugará con riesgo de sanción, si ve otra amonestación, en el duelo de los cuartos de este jueves ante Marruecos.

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“No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, confirmó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de este miércoles en Boston.

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Por tanto, si Olise viera una tarjeta amarilla y Francia pasara de ronda, el atacante del Bayern Múnich no podría disputar por sanción el choque de semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre España y Bélgica.

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Redacción web
EFE

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