Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026: Calendario, horarios y equipos clasificados

Tras la disputa de los octavos de final, Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Colombia sellaron su pase a la siguiente instancia de United 2026 .

Miami, Estados Unidos.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos los cruces de los cuartos de final, una instancia que reunirá las selecciones más poderosas del torneo en busca del boleto a las semifinales.

Los cuartos de final se disputarán del 9 al 11 de julio y prometen enfrentamientos de gran nivel entre selecciones que llegan como candidatas al título.

El primer duelo será el miércoles 9 de julio, cuando Francia enfrente a Marruecos a las 2:00 de la tarde en el Estadio de Boston, en un choque que reedita el enfrentamiento entre ambas selecciones en el Mundial de Catar 2022.

La actividad continuará el jueves 10 de julio con un atractivo clásico europeo entre España y Bélgica. El compromiso se jugará a la 1:00 de la tarde en el Estadio de Los Ángeles.

Para el viernes 11 de julio se disputarán los dos últimos encuentros de esta fase. Noruega se medirá a Inglaterra desde las 3:00 de la tarde en el Estadio de Miami.

Más tarde, Argentina buscará su boleto a las semifinales frente a Colombia. Ese compromiso está programado para las 7:00 de la noche en el Estadio de Kansas City.

La Albiceleste consiguió su clasificación tras protagonizar una espectacular remontada 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, mientras que los de Suiza vencieron a Colombia en duelo de infarto que llegó a tanda de penales.