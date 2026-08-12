Joven de 23 años es raptada por individuos en una camioneta en San Pedro Sula

Cortés, San Pedro Sula.- La familia de Ana Paola López, de 23 años, busca desesperadamente su paradero luego de que desconocidos supuestamente la interceptaran cuando salía de la colonia donde reside en San Pedro Sula.
El hecho habría ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuando la joven se disponía a salir para trabajar; desde entonces, la familia no ha logrado comunicarse con ella.
Nelly Migdalia Montes Castro, madre de la joven, acudió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para denunciar la desaparición y pedir ayuda para localizarla.
Según relató la madre de Ana, un guardia de seguridad le informó que varios individuos abordaron a su hija en una camioneta gris: "Una camioneta gris. El guardia nos dijo, me lo dijo a mí. Y todavía me dijo: Mire la cámara, señora, ahí está el carro, este es el carro que se llevó a su hija. Ahí la subieron", contó Castro a los micrófonos de HCH.
Familia pide ayuda para encontrarla
La preocupación de la familia aumenta debido a la condición de salud de Ana Paola, ya que, según explicó su madre, la joven presenta problemas relacionados con los vasos sanguíneos del cerebro y que desde pequeña enfrentó dificultades para caminar y estudiar.
La familia espera que las autoridades puedan revisar las cámaras de seguridad de la zona y obtener información que permita identificar el vehículo en el que presuntamente se llevaron a la joven.
Hasta el momento, la DPI recibió la denuncia y ya desarrolla las primeras diligencias; mientras sus familiares mantienen la esperanza de encontrarla con vida.