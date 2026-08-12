Joven de 23 años es raptada por individuos en una camioneta en San Pedro Sula

Cortés, San Pedro Sula.- La familia de Ana Paola López, de 23 años, busca desesperadamente su paradero luego de que desconocidos supuestamente la interceptaran cuando salía de la colonia donde reside en San Pedro Sula.

El hecho habría ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuando la joven se disponía a salir para trabajar; desde entonces, la familia no ha logrado comunicarse con ella.

Nelly Migdalia Montes Castro, madre de la joven, acudió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para denunciar la desaparición y pedir ayuda para localizarla.