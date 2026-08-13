  1. Inicio
  2. · Sucesos

Aficionados resultan heridos tras ataque a balazos contra bus de Motagua

El hecho ocurrió después del partido de Copa Centroamericana entre Motagua y Cartaginés, que terminó 1-1, y dejó como saldo tres personas heridas, sin reportes de fallecidos

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 07:28
Aficionados resultan heridos tras ataque a balazos contra bus de Motagua

La situación provocó la movilización inmediata de las autoridades, que desplegaron un dispositivo de seguridad en el lugar.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El empate entre Motagua-Cartaginés por la Copa Centroamericana (1-1), disputado anoche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, ha dejado un hecho alarmante y lamentable al final del encuentro.

El bus que transportaba a los aficionados del 'Ciclón' fue atacado a balazos cuando circulaba por el sector del bulevar Fuerzas Armadas.

Afortunadamente, los reportes policiales indican que no hay fallecidos, aunque se registraron al menos tres personas heridas (una de ellas herida de bala) que fueron trasladadas de inmediato hacia un centro asistencial de la capital.

No se vio en TV: Puesto de baleadas atrasó a Cartaginés y Motagua con poco apoyo de su gente

De acuerdo con las imágenes, el bus rojo donde viajaban los hinchas motagüenses rumbo a sus hogares sufrió varios impactos de bala, dejando las ventanas completamente perforadas.

"Nos cayó la información que había múltiples heridos de bala, pero llegamos a la escena y se nos informó que el paciente que estaba herido fue llevado de emergencia. Esto es casi una tragedia, ya que se desplazaban varios militantes del club Motagua en esta unidad de transporte", explicó un portavoz del Sistema Nacional de Emergencia 911 de Honduras.

Atacan a disparos a conductor de bus "rapidito" en barrio La Granja, Comayagüela

Según testigos, se escuchó una tremenda balacera que pudo haber acabado en tragedia, pero la reacción de las autoridades fue inmediata y montaron un fuerte dispositivo de seguridad en el lugar.

Hasta el momento se desconoce quiénes habrían sido los responsables de este violento ataque a la unidad. Las autoridades informaron que las víctimas ya recibieron atención médica y se encuentran estables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias