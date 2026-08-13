Aficionados resultan heridos tras ataque a balazos contra bus de Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- El empate entre Motagua-Cartaginés por la Copa Centroamericana (1-1), disputado anoche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, ha dejado un hecho alarmante y lamentable al final del encuentro.

El bus que transportaba a los aficionados del 'Ciclón' fue atacado a balazos cuando circulaba por el sector del bulevar Fuerzas Armadas.

Afortunadamente, los reportes policiales indican que no hay fallecidos, aunque se registraron al menos tres personas heridas (una de ellas herida de bala) que fueron trasladadas de inmediato hacia un centro asistencial de la capital.