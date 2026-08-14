El Dólar está a centavos de alcanzar la barrera de 27 lempiras en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El lempira se acerca a la barrera de 27 lempiras por dólar. A este viernes 14 de agosto de 2026, el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH) se ubicó en L26.8230 por dólar, a escasos -L0.177 para alcanzar la barrera. El comportamiento del tipo de cambio de referencia muestra una depreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, tendencia que se ha mantenido durante los últimos días. La primera semana de agosto registró un acumulado de 45 centavos, lo que dejó al dólar con un valor de 26.8230 lempiras al 14 de agosto del 2026. En el mismo período de 2025, el dólar registraba un valor de L26.0279. Para finales de ese año, el tipo de cambio había alcanzado L26.3737 por dólar, después de acumular un incremento de L1.0413 durante 2025.

Mientras tanto, la devaluación interanual del lempira hondureño de agosto 2025 a 2026 es de 79 centavos, y faltan 17,7 centavos. El Banco Central de Honduras (BCH), explicó que “la evolución del precio base ha continuado guiando la trayectoria del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), registrando una depreciación interanual de 2.09% al 20 de julio de 2026”.

¿Qué pasa si el dólar vale más que la moneda nacional?

La consecuencia más notoria a simple vista es que la moneda nacional pierde valor frente a la moneda de respaldo en este caso el dólar, esto ocasiona que se pierda el valor adquisitivo del lempira. Es decir, los salarios y ahorros en moneda nacional pierden capacidad de compra frente a bienes y servicios cotizados o vendidos en dólares. Pasa lo mismo con productos que Honduras trae del extranjero se vuelven más caros porque hay que entregar más moneda nacional para obtener la misma cantidad de dólares, esto puede ocasionar que la inflación sea más alta encareciendo los productos de la canasta básica. Este año enfrenta una particularidad, en comparación al año anterior se ha registrado un excedente de divisas que entraron al país, contabilizando 15,026.1 millones de dólares según el BCH, además las exportaciones de café han crecido y superado récords, lo que puede ayudar a que la moneda nacional mantenga su valor por más tiempo o se devalúe menos rápido. Con la tendencia de devaluación, para que el dólar alcance el valor de 27 lempiras es cuestión de días, el cálculo estima que suceda el próximo viernes 21 de agosto.

Precio histórico de la divisa