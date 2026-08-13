Unión Europea destaca avances de Honduras para ampliar exportación de palma africana

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores de palma africana tienen posibilidades de mantener y ampliar el acceso de este producto al mercado europeo, siempre que cumplan con las exigencias ambientales y de trazabilidad establecidas por la Unión Europea (UE). Cristina Marín, jefa de Cooperación de la Unión Europea en Honduras, explicó que la UE ha trabajado durante los últimos años con el sector palmero hondureño para prepararlo ante la aplicación del reglamento sobre productos libres de deforestación. "Se ha avanzado bastante y Honduras se ha convertido en uno de los ejemplos a nivel regional", aseguró Cristina Marín, jefa de Cooperación de la Unión Europea en Honduras. La normativa incluye a la palma africana y sus productos derivados, por lo que los actores de la cadena deberán demostrar que sus productos cumplen con los requisitos establecidos para ingresar al mercado europeo.

Según Marín, el reglamento contempla dos elementos fundamentales: el cumplimiento de la legislación y la debida diligencia relacionada con la trazabilidad y la georreferenciación de las áreas productivas. La georreferenciación de las áreas donde se producen los cultivos permitirá demostrar el origen de las materias primas y verificar que no provienen de áreas deforestadas. La aplicación de estos mecanismos será determinante para los productores hondureños que buscan mantener y aumentar sus exportaciones hacia Europa. En ese sentido, la funcionaria explicó que el cumplimiento de las exigencias ambientales será una condición para el acceso al mercado europeo una vez que entre en aplicación el reglamento. Marín destacó que el objetivo de estas acciones es preparar al país para las nuevas reglas comerciales europeas y facilitar que los productos hondureños puedan continuar llegando a ese mercado. Para el sector palmero, esto representa tanto un desafío como una oportunidad para fortalecer la trazabilidad de la producción y demostrar el cumplimiento de estándares ambientales. Esta semana productores e industriales de palma africana se reunieron con autoridades gubernamentales con el objetivo de abrirse a nuevos mercados internacionales.