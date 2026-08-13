Gobierno hará expropiación de terrenos para concluir el libramiento al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura aprobó en Consejo de Ministros el PCM 015-2026, mediante el cual se declaró la expropiación por utilidad pública de los bienes inmuebles o fracciones necesarias para terminar con la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa. El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el secretario de la Presidencia, Luis Castro. Él estuvo acompañado de Juan Carlos García, ministro de la Presidencia; autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.

La nueva vía tendrá aproximadamente ocho kilómetros y permitirá conectar el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, en la carretera CA-5 Sur, creando una alternativa para quienes diariamente se movilizan desde y hacia la zona sur de la capital. Héctor Ordóñez, nuevo ministro de Comunicaciones, dijo que "se pagará un justiprecio a los que no acepten y continuar con el proyecto y con esta medida se va a desarrollar el proyecto", destacó el nuevo funcionario. De su lado, Liana Martínez, subsecretaría de la SIT, apuntó: "Tenemos el compromiso de habilitar está vía, se tenía proyectado terminarla en 24 meses y debido a que no se había liberado los derechos de vía no se había continuado".

"Si nosotros tuviéramos liberado el derecho de vía ya tuviéramos la pavimentación y tenemos un abrazo de 7 meses en la ejecución de este proyecto", destacó la funcionaria. En tanto, el abogado Roberto Zacapa manifestó que "me corresponde explicar algunos aspectos legales Del artículo 103 y 106 de la Constitución de la República, por lo tanto, la propiedad privada puede ser afectada por beneficio de la seguridad pública". "Los afectados pueden impugnar el justiprecio pero no la expropiación del predio de libramiento de la salida al sur", enfatizó Zacapa.

Pago del justiprecio

El gobierno se basará en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República y en el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.