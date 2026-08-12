Unión Europea lanza espacio de diálogo para discutir prioridades de cooperación e inversión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) lanzó oficialmente la plataforma de diálogo Global Gateway, un nuevo espacio de diálogo recurrente con la sociedad civil hondureña, para conversar sobre las prioridades de cooperación e inversión en el país. La iniciativa fue presentada ante más de 90 organizaciones de la sociedad civil y más de 120 participantes de diferentes regiones del territorio hondureño. El lanzamiento de esta estrategia tiene como propósito establecer un mecanismo permanente, participativo y transparente para discutir las inversiones que la UE pretende impulsar en el territorio nacional. "Hoy cumplimos una promesa de estructurar un espacio abierto, un espacio participativo, un espacio transparente donde podamos dialogar sobre las principales prioridades de cooperación e inversión de la Unión Europea en Honduras", dijo Cristina Marin, jefe de Cooperación de la Unión Europea.

Entre las prioridades actuales de Global Gateway en Honduras figuran el sector energético, la resiliencia climática, la gestión de los recursos naturales, la prevención y mitigación de riesgos, así como proyectos ambientales y de economía circular. En materia energética, la estrategia contempla apoyo para la modernización del mercado eléctrico regional y el plan de expansión de la red de transmisión nacional 2024-2033. También se analizan inversiones vinculadas con infraestructura hídrica, represas multipropósito y gestión del agua. Otro de los proyectos destacados es la recuperación sostenible de la cuenca del Lago de Yojoa, donde la UE promueve acciones relacionadas con agua, saneamiento, manejo de residuos sólidos, restauración de ecosistemas y generación de medios de vida sostenibles para las comunidades. Marcello Abate, asesor de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, explicó que la plataforma permitirá recoger las preocupaciones y propuestas de las organizaciones para contribuir al diseño de las futuras inversiones. Explicó que el mecanismo pretende ser multiactor, multisectorial y multinivel, por lo que inicialmente trabajará con organizaciones de la sociedad civil, pero posteriormente buscará incorporar instituciones públicas nacionales y locales, sector privado, pequeñas y medianas empresas, academia, juventudes y comunidades. Abate señaló que uno de los objetivos centrales es prevenir que las grandes inversiones generen nuevos conflictos en los territorios. Por ello, el diálogo permitirá identificar desde las etapas iniciales posibles riesgos relacionados con derechos humanos, comunidades, ambiente y otros aspectos sociales. Por su parte, Daisy Ávila, directora de Oxfam en Honduras, valoró positivamente el lanzamiento de la plataforma y consideró que puede ayudar a que las necesidades de la sociedad civil sean tomadas en cuenta antes de definir grandes proyectos de inversión.