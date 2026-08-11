Café, cacao y palma aceleran trazabilidad para mantener mercado europeo

San Pedro Sula, Honduras.- Europa está poniendo nuevas condiciones para comprar café, cacao y palma, y Honduras acelera el trabajo para demostrar de dónde provienen sus productos. La georreferenciación de miles de parcelas se convierte así en una pieza clave para que los productores puedan mantener el acceso a uno de sus principales mercados de exportación. La tarea cobra especial importancia por el peso que tiene Europa en las exportaciones agrícolas hondureñas. De acuerdo con datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), ese continente compra alrededor del 55% del café producido en el país, mientras que las cifras del gremio palmero señalan que cerca del 40% de la producción nacional se envía a países europeos.

Las nuevas condiciones están relacionadas con el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR, que establece requisitos para materias primas como el café, el cacao y la palma aceitera, entre otras. En términos prácticos, los exportadores deberán contar con información que permita rastrear el producto hasta su lugar de origen y demostrar que no proviene de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Por ello, uno de los puntos centrales para cumplir con esta normativa es la georreferenciación de las parcelas productivas. Francisco Ordóñez, viceministro de Caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), explicó que el Gobierno trabaja en un esquema que involucra a varias instituciones para avanzar en el levantamiento de esa información. En el caso del café, el funcionario indicó que Honduras cuenta con cerca de 400,000 manzanas cultivadas que deben completar este proceso.

Para ello, se conformó un equipo que incluye a la SAG, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el acompañamiento de un comisionado presidencial. El esfuerzo se concentra en uno de los principales productos de exportación del país. En 2025, las ventas hondureñas de café al exterior alcanzaron los $2,329.1 millones, impulsadas tanto por mejores precios internacionales como por un incremento en el volumen exportado, de acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

El sector cacao también registra avances