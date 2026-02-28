  1. Inicio
¿Cuánto generó la venta de metales preciosos de Honduras durante 2025?

El 98.9% de estos envíos corresponde a oro, donde las ventas tuvieron un crecimiento interanual de 27.5% y dos naciones son los principales compradores

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 11:59
El precio del oro en el mercado internacional ha seguido en ascenso y en la actualidad se cotiza a más de $5,200 la onza troy.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de metales preciosos alcanzaron los 249 millones de dólares al cierre de 2025.

Así lo destaca el Banco Central de Honduras (BCH) en un informe al que tuvo acceso EL HERALDO y en el que se precisa que de este monto el 98.9% o $246.3 millones corresponde a ventas de oro al exterior.

Los envíos de oro crecieron en 27.5% debido al ascenso histórico del precio promedio internacional.

"Este comportamiento ha sido resultado de la incertidumbre generada por las tensiones políticas y económicas a nivel global junto con un entorno de tasas de interés a la baja, entre otros factores que impulsan la demanda del metal como activo refugio", se subraya en el reporte.

EL HERALDO informó que los Estado Unidos de América y Suiza son los principales compradores del oro hondureño.

Al 30 de diciembre del año pasado la onza troy de oro en la Bolsa bursátil de Nueva York se situó en 4,386.3 dólares.

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

