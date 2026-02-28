¿Cuánto generó la venta de metales preciosos de Honduras durante 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de metales preciosos alcanzaron los 249 millones de dólares al cierre de 2025.

Así lo destaca el Banco Central de Honduras (BCH) en un informe al que tuvo acceso EL HERALDO y en el que se precisa que de este monto el 98.9% o $246.3 millones corresponde a ventas de oro al exterior.

Los envíos de oro crecieron en 27.5% debido al ascenso histórico del precio promedio internacional.

"Este comportamiento ha sido resultado de la incertidumbre generada por las tensiones políticas y económicas a nivel global junto con un entorno de tasas de interés a la baja, entre otros factores que impulsan la demanda del metal como activo refugio", se subraya en el reporte.

EL HERALDO informó que los Estado Unidos de América y Suiza son los principales compradores del oro hondureño.

Al 30 de diciembre del año pasado la onza troy de oro en la Bolsa bursátil de Nueva York se situó en 4,386.3 dólares.