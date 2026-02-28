Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona humilló a su rival y duro revés a Real Madrid

Barcelona, España.- El Barcelona ganó al Villarreal (4-1) en el partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports que se disputó este sábado en el Spotify Camp Nou. Con tres goles de Lamine Yamal, el primero en el minuto 28 a pase de Fermín López, el segundo en el minuto 37 tras una acción individual y el tercero al minuto 69 con una gran definición dio el triunfo a los culés. Ya el cuarto fue al minuto 90+1 de Robert Lewandowski.

Fue la primera vez que Yamal marcó un hattrick con el Barcelona y le da más ventaja en la tabla de posiciones de LaLiga. Ahora la escuadra culé le saca cuatro puntos al Real Madrid. Los azulgranas alcazaron la cifra de 64 unidades, mientras que la Casa Blanca tiene 61. Eso sí, los de Álvaro Arbeloa juegan su partido de la jornada 26 el lunes ante Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Para la fecha 27, quien inicia todo es el Real Madrid, lo hace visitante al Celta de Vigo el viernes 06 de marzo.

Barcelona por su parte lo hará ante el Athletic el sábado 07 cuando le toque vistar al siempre complicado Athletic de Bilbao en San Mamés. Antes deberá intentar remontar en medio de semana ante Atlético de Madrid (0-4) por las semifinales de la Copa del Rey.