¿Qué son las exportaciones de reciclamiento y recolección de desperdicios?

Tegucigalpa, Honduras.- Los accesorios usados de oro, desechos de aluminio y materiales como cobre, plomo, cartón y papel son parte de los bienes de reciclaje que vende el país al exterior.

A esta actividad se le denomina exportaciones de reciclamiento y recolección de desperdicios que totalizaron 172.5 millones de dólares a julio pasado, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

Una variación interanual del 34.1% reflejaron estos envíos equivalente a 43.8 millones de dólares.

"El comportamiento de este rubro resalta tanto su aporte económico al generar crecientes ingresos por exportaciones como su relevancia ambiental, al contribuir a extender el ciclo de vida de los productos a la economía circular mediante la valorización de materiales que de otro modo se destinarían a vertederos", se subraya en el reporte.