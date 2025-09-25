  1. Inicio
¿Qué son las exportaciones de reciclamiento y recolección de desperdicios?

Honduras también hace este tipo de ventas que consisten en accesorios usados de oro, desechos de aluminio y materiales como cobre, plomo, cartón y papel

¿Qué son las exportaciones de reciclamiento y recolección de desperdicios?

Las compras externas de accesorios usados de oro, así como de desechos de aluminio y otros materiales reciclables como cobre, plomo, cartón y papel impulsaron el aumento de este tipo de exportaciones al séptimo mes del año.

Tegucigalpa, Honduras.- Los accesorios usados de oro, desechos de aluminio y materiales como cobre, plomo, cartón y papel son parte de los bienes de reciclaje que vende el país al exterior.

A esta actividad se le denomina exportaciones de reciclamiento y recolección de desperdicios que totalizaron 172.5 millones de dólares a julio pasado, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

Una variación interanual del 34.1% reflejaron estos envíos equivalente a 43.8 millones de dólares.

"El comportamiento de este rubro resalta tanto su aporte económico al generar crecientes ingresos por exportaciones como su relevancia ambiental, al contribuir a extender el ciclo de vida de los productos a la economía circular mediante la valorización de materiales que de otro modo se destinarían a vertederos", se subraya en el reporte.

¿Qué países de Europa concentran exportaciones de bienes de Honduras?

