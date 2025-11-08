Vietnam refuerza lazos militares con Rusia mientras las tensiones con Estados Unidos aumentan

Por Damien Cave/The New York Times

CIUDAD HO CHI MINH, Vietnam — Hace casi dos años, funcionarios estadounidenses creían que Vietnam estaba a punto de comprar aviones de transporte militar C-130 a Estados Unidos. Dijeron que la venta representaría un duro golpe para Rusia, el principal socio militar de Hanoi, y una clara señal de que Estados geopolíticos clave como Vietnam se inclinaban hacia Washington, no hacia Moscú ni Beijing.

En la expo de defensa de Vietnam, celebrada en diciembre pasado, el Primer Ministro del País incluso subió a bordo de un C-130 de visita, inspeccionando la cabina ante la mirada de comandantes estadounidenses. Un video en YouTube pareció captar a un viceministro de Defensa vietnamita diciendo a sus colegas que se habían encargado tres (o quizás 13) aviones. Pero después, no pasó nada.

En lugar de ello, Vietnam ha incrementado sus compras de equipo militar ruso, sorteando las sanciones estadounidenses destinadas a cortar el comercio con Rusia por su invasión de Ucrania. Documentos filtrados y entrevistas con funcionarios vietnamitas y occidentales apuntan a una relación revitalizada —un retorno a la desconfianza hacia Estados Unidos y a la dependencia de Rusia, con una sarta de reuniones de alto nivel y compras y alianzas previamente no reveladas.

Entre la evidencia revisada por The New York Times figuran registros de pedidos de Vietnam de docenas de complejos sistemas de defensa aérea y mejoras de alta tecnología para submarinos en el curso de la búsqueda de flotas de nuevas aeronaves. Rusia y Vietnam también han continuado expandiendo la cooperación técnico-militar mediante empresas conjuntas.

La mayoría de las transacciones y colaboraciones con Rusia ha eludido la aplicación de las sanciones, en parte gracias a sistemas de pago ocultos en otras compañías y porque Estados Unidos hizo caso omiso de mucho, considerando ser el socio preferido de Vietnam. Pero Moscú se está volviendo más audaz. Aunque muchas de las compras secretas comenzaron durante la Administración Biden, parecen estar acelerándose con el Presidente Donald J. Trump en el poder —al igual que las demostraciones públicas de estrechas relaciones.

Funcionarios vietnamitas afirman que su País simplemente está siendo pragmático. Rusia ha suministrado la mayor parte de sus armas durante décadas; el proceso de diversificación de Vietnam toma tiempo. Pero después de una pausa provocada por la invasión rusa de Ucrania en el 2022 —y un impulso hacia otros socios, que la Administración Biden había alentado— Vietnam ha retomado sus relaciones comerciales con Moscú de maneras que podrían reconfigurar los cálculos de seguridad en toda Asia.

Gran parte de la región teme ahora que Trump esté alejando aún más a Hanoi, volviendo más peligrosa la situación en Asia al alienar no sólo a los aliados, sino también a socios nuevos.

La exasperación con Estados Unidos ha ido en aumento en Vietnam, creciendo paulatinamente con la eliminación de la ayuda estadounidense para energías limpias y la prevención del VIH, los aranceles fluctuantes, la indiferencia ante las solicitudes de una reunión entre líderes, un proyecto de golf de la familia Trump cerca de Hanoi que ha enfurecido a los residentes locales, y sorpresas como el nuevo impuesto a las importaciones estadounidenses de muebles —una de las industrias prioritarias para el crecimiento de Vietnam.

Han transcurrido 50 años desde que terminó la guerra con Estados Unidos, pero Vietnam sigue dominado por facciones que desconfían de Occidente o lo acogen. De acuerdo con analistas y funcionarios, lo que Trump está haciendo ahora es fortalecer a los escépticos de Estados Unidos y enfurecer a sus partidarios.

Para el Presidente Vladimir V. Putin de Rusia, Asia se ha convertido en un lugar para trastornar los planes de EU y China, y para contrarrestar la creencia de que su rivalidad es lo único que importa.

