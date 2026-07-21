¿Cuáles serán los nuevos plazos para repatriar divisas en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El sector exportador de Honduras contará con más tiempo para el retorno de las divisas generadas por la venta de sus productos en el mercado internacional al pasar de 25-65 días a 50-80 días.

De acuerdo con Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), la medida es un apoyo a los exportadores nacionales al flexibilizar los plazos de repatriación de divisas. Esa nueva disposición aún está pendiente de aprobación del presidente de la República, Nasry Asfura.

Agrega que con esa disposición los exportadores ya no serán sujetos de multas por los atrasos en el retorno de divisas al país porque los plazos eran cortos. Explica que las reformas benefician a los pequeños exportadores al otorgar cinco días adicionales a los nuevos plazos, que oscilan entre 50-80 días.

El reglamento de 1990 estableció que los plazos únicamente era para productos exportados sin considerar el destino ni las condiciones logísticas y operativas actuales. Sostiene que en el caso del melón, cuando las exportaciones tienen como destino el continente asiático, es imposible que puede repatriar las divisas en 45 días, ahora tendrán 80 días.

Los cambios tomaron en consideración criterios como margen operativo, condiciones de negociación, ciclo comercial de las exportaciones, tamaño de las empresas, disrupciones extraordinarias y situación macroeconómica.

Los plazos de retorno de divisas están conformados por 10 categorías, equivalente a productos agrupados en cinco destinos. El café, que es el producto más relevante en la oferta exportable del país desde 1993, tiene 45 días para repatriar las divisas, no obstante, los plazos han sido modificados según su destino: 40 días para Centroamérica y el Caribe, 45 para América del Norte, 50 para Sudamérica, 60 para Europa y África y 70 días para Asia y Oceanía.

El banano cuenta con 25 días para retornar sus divisas, ampliándose a 50 para Centroamérica y el Caribe, a 55 para América del Norte, a 60 para Sudamérica, a 70 para Europa y África y 80 días para Asia y Oceanía.

En el caso de melones y sandías el plazo vigente es de 45 días para el ingreso de divisas y se amplía a 50 días a Centroamérica y el Caribe, a 55 para América del Norte, a 60 para Sudamérica, a 70 para Europa y África y 80 días para Asia y Oceanía.

Respecto al azúcar el plazo actual es de 30 días para la repatriación de sus divisas, ampliándose a 50 para Centroamérica y el Caribe, a 55 para América del Norte, a 60 para Sudamérica, a 70 para Europa y África y 80 días para Asia y Oceanía.

Los minerales cuentan con 65 días para traer sus divisas al país, siendo sus nuevos plazos: 50 para Centroamérica y el Caribe, 55 para América del Norte, 60 para Sudamérica, 70 para Europa y África y 80 días para Asia y Oceanía.

Maderas y derivados tienen entre 20 y 45 días para retornar sus divisas, sin embargo, el BCH actualizó sus periodos de repatriación por destinos: 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 para América del Norte, 60 para Sudamérica, 70 para Europa y África y 80 para Asia y Oceanía.

Las exportaciones de carnes tienen 35 días para ingresar sus divisas al país, sin embargo, los nuevos plazos son 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 para América del Norte, 60 para Sudamérica, 70 para Europa y África y 80 días para Asia y Oceanía.

Los camarones y otros mariscos tienen autorizados entre 30-65 días para la repatriación de divisas, pero el BCH ha autorizado nuevos plazos: 40 días para Centroamérica y el Caribe, 45 para América del Norte, 50 para Sudamérica, 60 para Europa y África y 70 días para Asia y Oceanía.

Otros productos agrícolas cuentan con 45-65 días para el retorno de divisas, no obstante, los plazos se modificarán: 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 para América del Norte, 60 para Sudamérica, 70 para Europa y África y 80 días para Asia y Oceanía.

Otros productos tienen 85 días para ingresar sus divisas al Banco Central de Honduras, manteniéndose ese plazo para los cinco destinos (Centroamérica y el Caribe, América del Norte, Sudamérica, Europa y África y Asia y Oceanía).