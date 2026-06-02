¿Cuánto sumaron las exportaciones de banano en primer trimestre 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El segundo producto agrícola de mayor exportación en el territorio hondureño refleja una mejoría.

Los envíos de banano al exterior sumaron 122.3 millones de dólares al primer trimestre de 2026 y reportaron un aumento interanual del 36% que equivale a 32.4 millones de dólares, de acuerdo con un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

El documento destaca que el crecimiento en las ventas de banano fue motivado "por mayores volúmenes enviados al exterior, 1.5 millones de cajas de 40 libras más dirigidas principalmente a los Estados Unidos de América derivado de la ampliación de la inversión y superficie cultivada del sector".

De 4.4% fue el incremento del precio promedio internacional del banano.

Al cierre de 2025 las exportaciones de banano alcanzaron los 391.6 millones de dólares que implicó una reducción de 114.6 millones al compararlo con el mismo período de 2024.