Declaran sin lugar amparo interpuesto por la defensa de Roosevelt Hernández

Teguigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por la defensa legal del general en condición de retiro Roosevelt Hernández fue declarado sin lugar, por lo que deberá comparecer a la audiencia de declaración de imputado programada para 19 de agosto. Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), señaló que, tras la resolución judicial, Hernández debe presentarse ante las autoridades civiles en la fecha establecida, incluso si su representación legal interpone un recurso de apelación.

“Después de que la Corte de Apelaciones haya resuelto sin lugar el recurso de amparo, no puede echar para atrás, entonces sí, el general debe presentarse”, manifestó Meza.La defensora cuestionó que, mientras Hernández ha expresado públicamente que enfrentará el proceso y que no pretende huir, su representación legal continúe presentando recursos judiciales. En ese contexto, Meza hizo un llamado al exjefe de las Fuerzas Armadas para que acate las decisiones judiciales y comparezca ante las autoridades civiles. “Le llamamos a acatar la justicia y a someterse al poder civil y que pueda responder ante la audiencia de imputados”, expresó.