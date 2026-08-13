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Declaran sin lugar amparo interpuesto por la defensa de Roosevelt Hernández

Justicia rechaza amparo y mantiene citación del exjefe del Estado Mayor Conjunto. Roosevelt Hernández, deberá comparecer el 19 de agosto en su primera audiencia.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 20:49
Declaran sin lugar amparo interpuesto por la defensa de Roosevelt Hernández

Roosevelt Hernández, general en condición de retiro, enfrenta un proceso judicial por delitos relacionados con acciones contra periodistas y la libertad de expresión.

 Foto: Cortesía

Teguigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por la defensa legal del general en condición de retiro Roosevelt Hernández fue declarado sin lugar, por lo que deberá comparecer a la audiencia de declaración de imputado programada para 19 de agosto.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), señaló que, tras la resolución judicial, Hernández debe presentarse ante las autoridades civiles en la fecha establecida, incluso si su representación legal interpone un recurso de apelación.

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“Después de que la Corte de Apelaciones haya resuelto sin lugar el recurso de amparo, no puede echar para atrás, entonces sí, el general debe presentarse”, manifestó Meza.La defensora cuestionó que, mientras Hernández ha expresado públicamente que enfrentará el proceso y que no pretende huir, su representación legal continúe presentando recursos judiciales.

En ese contexto, Meza hizo un llamado al exjefe de las Fuerzas Armadas para que acate las decisiones judiciales y comparezca ante las autoridades civiles.

“Le llamamos a acatar la justicia y a someterse al poder civil y que pueda responder ante la audiencia de imputados”, expresó.

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Meza sostuvo que Asopodehu y otras organizaciones pretenden dar seguimiento al proceso hasta sus últimas consecuencias, al considerar que está relacionado con denuncias sobre presuntas acciones contra la libertad de expresión y periodistas.

“Ha dejado demasiado rastro, ha sido demasiado evidente en la violación a la libertad de expresión y las acciones de violencia contra los periodistas que ha hecho, campañas de desprestigio y todo lo demás”, señaló.

La defensora también cuestionó que las Fuerzas Armadas no hayan fijado una posición pública sobre las actuaciones atribuidas a Hernández.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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