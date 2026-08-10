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Advierten retraso en proceso judicial contra Roosevelt Hernández por amenazas contra un juez

Defensores aseguraron que la fiscalía debe garantizar la protección del juez presuntamente amenazado y avanzar con la presentación de Hernández ante los tribunales de justicia

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 15:31
Advierten retraso en proceso judicial contra Roosevelt Hernández por amenazas contra un juez

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Hernández el 29 de julio por presuntos ataques contra periodistas y la libertad de prensa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre presiones y amenazas contra uno de los jueces que conoce el proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), aseguró que, tras la publicación del requerimiento fiscal contra Hernández, el 29 de julio, el proceso judicial contra el exfuncionario registra atrasos y dilaciones.

“No podemos publicar la información de las personas que denuncian, pero recibimos información de que la reprogramación de la audiencia se debía a que estaban metiendo las manos supuestamente desde el Poder Judicial; presuntamente en la magistrada Sonia Marlina y el magistrado Mario Díaz, que estaban presionando al juez para dilatar la audiencia de declaración de imputado”, aseguró.

En primera instancia, el juez asignado al caso fue el abogado Julio Enrique Rodríguez, quien habría recibido presiones de sus superiores.

No obstante, una resolución oficial establece que la audiencia de declaración de imputado se desarrollará en el despacho de la jueza Jhearin Hidalgo.

Magistrado Mario Díaz niega presiones para reprogramar audiencia de Roosevelt Hernández

Meza destacó las acciones emprendidas por el Ministerio Público en torno a las denuncias, y consideró que la institucionalidad debe investigar las situaciones anómalas que se presenten alrededor de los procesos judiciales.

Sin embargo, ante el proceso judicial en curso, la defensora sostuvo que la fiscalía debe garantizar la protección del juez presuntamente amenazado, investigar las denuncias y avanzar con la presentación de Hernández ante los tribunales.

MP verificará denuncias sobre el proceso

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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