Advierten retraso en proceso judicial contra Roosevelt Hernández por amenazas contra un juez

Tegucigalpa, Honduras. -Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre presiones y amenazas contra uno de los jueces que conoce el proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), aseguró que, tras la publicación del requerimiento fiscal contra Hernández, el 29 de julio, el proceso judicial contra el exfuncionario registra atrasos y dilaciones.

“No podemos publicar la información de las personas que denuncian, pero recibimos información de que la reprogramación de la audiencia se debía a que estaban metiendo las manos supuestamente desde el Poder Judicial; presuntamente en la magistrada Sonia Marlina y el magistrado Mario Díaz, que estaban presionando al juez para dilatar la audiencia de declaración de imputado”, aseguró.

En primera instancia, el juez asignado al caso fue el abogado Julio Enrique Rodríguez, quien habría recibido presiones de sus superiores.

No obstante, una resolución oficial establece que la audiencia de declaración de imputado se desarrollará en el despacho de la jueza Jhearin Hidalgo.