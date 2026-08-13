Capturan a alias “El Diablo” y “El Texas”, señalados por el asesinato de Roberto Chavarría en Olanchito

Olanchito, Yoro.- Mediante una serie de allanamientos de domicilio ejecutados la tarde de este jueves 13 de agosto, agentes de la Policía Nacional capturaron a Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo delictivo con el alias de “El Diablo”, a quien las autoridades vinculan directamente con la muerte de Roberto Chavarría. El crimen ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada perpetrado en las instalaciones del supermercado Rosmery, en Olanchito, departamento de Yoro.

Durante el mismo despliegue policial, realizado en diferentes sectores de la ciudad, los uniformados también capturaron a un segundo individuo, identificado como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”, quien presuntamente formaría parte de la misma estructura delictiva o estaría vinculado al hecho violento.