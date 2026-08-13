Capturan a alias “El Diablo” y “El Texas”, señalados por el asesinato de Roberto Chavarría en Olanchito

Olanchito, Yoro.- Mediante una serie de allanamientos de domicilio ejecutados la tarde de este jueves 13 de agosto, agentes de la Policía Nacional capturaron a Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo delictivo con el alias de “El Diablo”, a quien las autoridades vinculan directamente con la muerte de Roberto Chavarría.
El crimen ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada perpetrado en las instalaciones del supermercado Rosmery, en Olanchito, departamento de Yoro.
Durante el mismo despliegue policial, realizado en diferentes sectores de la ciudad, los uniformados también capturaron a un segundo individuo, identificado como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”, quien presuntamente formaría parte de la misma estructura delictiva o estaría vinculado al hecho violento.
De acuerdo con los archivos policiales, alias “El Diablo” cuenta con antecedentes, ya que anteriormente fue detenido en la ciudad de Olanchito y, en una segunda ocasión, en La Ceiba por diferentes delitos.
A pesar de estas detenciones previas, en ambas ocasiones el sospechoso habría recuperado su libertad.
Ambos detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente para continuar con el procedimiento legal y determinar su posible responsabilidad penal por los delitos que se les imputan.