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Capturan a alias “El Diablo” y “El Texas”, señalados por el asesinato de Roberto Chavarría en Olanchito

A pocos días del asesinato de Roberto Chavarría durante un asalto en Olanchito, la Policía Nacional capturó a Jesús Daniel Tróchez, alias “El Diablo”, y Carlos Eduardo Zaldívar, alias “El Texas”

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 17:19
Capturan a alias “El Diablo” y “El Texas”, señalados por el asesinato de Roberto Chavarría en Olanchito

Allanamientos ejecutados este jueves dejaron como resultado la captura de dos hombres señalados de estar vinculados al asesinato de Roberto Chavarría.

 Foto: Redes sociales

Olanchito, Yoro.- Mediante una serie de allanamientos de domicilio ejecutados la tarde de este jueves 13 de agosto, agentes de la Policía Nacional capturaron a Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo delictivo con el alias de “El Diablo”, a quien las autoridades vinculan directamente con la muerte de Roberto Chavarría.

El crimen ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada perpetrado en las instalaciones del supermercado Rosmery, en Olanchito, departamento de Yoro.

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Durante el mismo despliegue policial, realizado en diferentes sectores de la ciudad, los uniformados también capturaron a un segundo individuo, identificado como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”, quien presuntamente formaría parte de la misma estructura delictiva o estaría vinculado al hecho violento.

La Policía Nacional capturó a dos hombres que estarían vinculados al asesinato de Roberto Chavarría, ocurrido durante un asalto en un supermercado de Olanchito.

La Policía Nacional capturó a dos hombres que estarían vinculados al asesinato de Roberto Chavarría, ocurrido durante un asalto en un supermercado de Olanchito.

 (Foto: Redes sociales)
Quedó grabado: Roberto Chavarría fue asesinado durante un asalto en Olanchito

De acuerdo con los archivos policiales, alias “El Diablo” cuenta con antecedentes, ya que anteriormente fue detenido en la ciudad de Olanchito y, en una segunda ocasión, en La Ceiba por diferentes delitos.

A pesar de estas detenciones previas, en ambas ocasiones el sospechoso habría recuperado su libertad.

Ambos detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente para continuar con el procedimiento legal y determinar su posible responsabilidad penal por los delitos que se les imputan.

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Redacción web
Carlos Molina

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