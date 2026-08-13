Suben a 257 los casos acumulados de miasis por gusano barrenador en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis provocados por el gusano barrenador continúan en aumento en el país y ya se contabilizan 257 casos acumulados, cifra que se aproxima al total registrado durante todo 2025. De acuerdo con datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud, el año pasado se notificaron 300 casos, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante ante la posibilidad de que esa cifra sea superada durante los próximos meses. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, explicó que Francisco Morazán concentra la mayor cantidad de casos, especialmente en el Distrito Central. Después se ubican los departamentos de Copán, El Paraíso y Olancho.

La Sesal informó que durante 2026 se registran tres fallecimientos asociados con esta afección. Las víctimas fueron dos mujeres y un hombre, todos mayores de 70 años. El funcionario señaló que, aunque la enfermedad ha estado históricamente asociada con las zonas rurales y agrícolas, en la actualidad se están detectando contagios en áreas urbanas. "Estamos viendo que los casos se están presentando en regiones urbanas y esto responde a múltiples factores", indicó. Entre los factores de riesgo identificados por las autoridades sanitarias se encuentran las heridas expuestas, sobre todo en personas en condición de vulnerabilidad, así como la acumulación inadecuada de desechos, situación que puede favorecer la presencia de moscas. Mejía explicó que la miasis ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, permitiendo que las larvas se desarrollen en los tejidos afectados.