Honduras podría cerrar 2026 con una tasa de homicidios de 24.6, según el OV-UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- 1,236 muertes violentas fueron registras entre enero y junio de 2026, según los datos presentados durante el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", compartido por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Con base en los datos, alrededor de 18 a 20 personas mueren diariamente en Honduras por causas externas a la violencia, contabilizando 218 suicidios, 385 muertes de causa indeterminada, 329 muertes no intencionales y 1,018 eventos de tránsito.
En cuanto a los homicidios, Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, explicó que la tasa acumulada durante los primeros seis meses del año se ubicó en 12.1 por cada 100,000 habitantes y, si la tendencia se mantiene hasta diciembre, Honduras cerraría 2026 con una tasa de 24.6 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Dicha proyección representaría una reducción de 1.6 puntos respecto a 2025, cuando Honduras cerró con una tasa de 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, 12 por debajo de los 38.2 registrado en 2022.
Ayestas señaló que la proyección para 2026 reflejaría una reducción mínima respecto al año anterior y advirtió sobre un posible estancamiento de la violencia si no se implementan nuevas estrategias de seguridad.
"Sin duda hay que avanzar en estrategias integrales en materia de seguridad que requieren un abordaje integral de la violencia que abarque regiones, municipios y personas que están en mayor riesgo, pero que también considere esos móviles o esas formas crueles e inhumanas con que le quitan la vida a una persona", expresó la titular del OV-UNAH.
Los departamentos y municipios con mayor incidencia incluyen Francisco Morazán, especialmente el Distrito Central; Cortés, con San Pedro Sula y Choloma; Atlántida, particularmente La Ceiba; Yoro, con El Progreso y Olanchito; Olancho, con Catacamas y Juticalpa; además de Comayagua y Ocotepeque.