Honduras podría cerrar 2026 con una tasa de homicidios de 24.6, según el OV-UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- 1,236 muertes violentas fueron registras entre enero y junio de 2026, según los datos presentados durante el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", compartido por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Con base en los datos, alrededor de 18 a 20 personas mueren diariamente en Honduras por causas externas a la violencia, contabilizando 218 suicidios, 385 muertes de causa indeterminada, 329 muertes no intencionales y 1,018 eventos de tránsito.

En cuanto a los homicidios, Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, explicó que la tasa acumulada durante los primeros seis meses del año se ubicó en 12.1 por cada 100,000 habitantes y, si la tendencia se mantiene hasta diciembre, Honduras cerraría 2026 con una tasa de 24.6 homicidios por cada 100,000 habitantes.