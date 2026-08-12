Un hombre muere y otro resulta herido tras ser alcanzados por un rayo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un trágico hecho provocado por las condiciones climáticas cobró la vida de una persona y dejó a otra lesionada la tarde de este miércoles 12 de agosto en la colonia Zelaya de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en la zona norte de Honduras.

La víctima mortal fue identificada como Santos Reiniero Campos, quien falleció de forma instantánea tras recibir una potente descarga eléctrica provocada por un rayo mientras se encontraba afuera de una vivienda.

​En el mismo incidente resultó herido el ciudadano José Antonio Navas, quien fue auxiliado rápidamente por vecinos y trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica de emergencia. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud actual.​

Elementos de la Policía Nacional y equipos de socorro se desplazaron a la zona para resguardar la escena, a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo conforme a ley.