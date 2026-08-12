Hallan a hombre muerto en Agua Caliente Sur, Intibucá

Intibucá, Honduras.-Una persona fue encontrada sin vida en la comunidad de Agua Caliente Sur, municipio de San Juan, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La víctima fue identificada de manera preliminar como José Reinaldo Gómez Cantarero, conocido por sus allegados como “Nato”.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho podría tratarse de una muerte violenta. Las primeras observaciones realizadas en la escena indican que Gómez Cantarero habría sido víctima de una golpiza antes de perder la vida.
Asimismo, en el lugar se encontró una enorme piedra ensangrentada, por lo que se investiga si esta habría sido utilizada para agredir a la víctima. Este extremo deberá ser confirmado mediante las investigaciones y los análisis forenses correspondientes.
Las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias necesarias, acordonar la escena y recopilar evidencias que permitan establecer qué ocurrió y quiénes serían los responsables.
Hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho ni el posible móvil del crimen.
El cuerpo de José Reinaldo Gómez Cantarero será sometido a los procedimientos forenses correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su muerte y determinar responsabilidades.