Hallan a hombre muerto en Agua Caliente Sur, Intibucá

Intibucá, Honduras.-Una persona fue encontrada sin vida en la comunidad de Agua Caliente Sur, municipio de San Juan, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

La víctima fue identificada de manera preliminar como José Reinaldo Gómez Cantarero, conocido por sus allegados como “Nato”.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho podría tratarse de una muerte violenta. Las primeras observaciones realizadas en la escena indican que Gómez Cantarero habría sido víctima de una golpiza antes de perder la vida.