Corredor seco pierde el 100 % de la cosecha de subsistencia

Tegicigalpa, Honduras.-El 100 % de la cosecha destinada al consumo familiar se perdió en el corredor seco debido a las condiciones climáticas adversas, informó el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina.

Molina explicó que las pérdidas corresponden principalmente a cultivos de subsistencia, producidos por familias para su propio consumo y no para la comercialización. Sin embargo, reconoció que la situación representa un fuerte golpe para los hogares que dependen de esas cosechas para alimentarse y generar parte de sus ingresos.

“No tenemos ningún peligro de hambruna ni problemas alimenticios en el país, el problema está resuelto”, aseguró el funcionario.