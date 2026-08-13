Corredor seco pierde el 100 % de la cosecha de subsistencia

Tegicigalpa, Honduras.-El 100 % de la cosecha destinada al consumo familiar se perdió en el corredor seco debido a las condiciones climáticas adversas, informó el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina.
Molina explicó que las pérdidas corresponden principalmente a cultivos de subsistencia, producidos por familias para su propio consumo y no para la comercialización. Sin embargo, reconoció que la situación representa un fuerte golpe para los hogares que dependen de esas cosechas para alimentarse y generar parte de sus ingresos.
“No tenemos ningún peligro de hambruna ni problemas alimenticios en el país, el problema está resuelto”, aseguró el funcionario.
Señaló que la pérdida de los cultivos familiares no compromete, por ahora, el abastecimiento nacional de granos, aunque admitió que también existen zonas donde la producción comercial resultó afectada. En el Corredor Seco viven más de 2.2 millones de hondureños.
Molina indicó que el Gobierno debe priorizar la asistencia humanitaria para las familias que perdieron sus cultivos, debido a que en muchos casos la cosecha representa su principal medio de subsistencia.
Ante los pronósticos climáticos desfavorables, el funcionario advirtió que no sería conveniente entregar semillas y fertilizantes para una nueva siembra, debido al riesgo de que los productores vuelvan a perder sus cultivos.