Bebé de 22 días fallece por "hongo negro" en el Materno Infantil

Tegucigalpa, Honduras.- Un bebé de apenas 22 días de nacido falleció en el área del Materno Infantil del Hospital Escuela tras presentar infección por mucormicosis, enfermedad conocida como “hongo negro”, según informó Sandra Montoya, jefa del laboratorio de micología del centro asistencial. Este es el primer menor que fallece a causa de esta enfermedad en lo que va del año; sin embargo, el principal centro asistencial reporta a la fecha seis casos de hongo negro. La especialista explicó que el pasado 4 de septiembre se le tomó la muestra al recién nacido para confirmar la presencia del hongo, lamentablemente dos días después, el bebé había fallecido.

El bebé presentaba una condición relacionada con una infección adquirida durante la atención sanitaria, además de sepsis. La infección por el hongo se manifestó principalmente en el rostro y la espalda, detalló. Montoya señaló que, en los casos en los que la infección aparece en el rostro, existe el riesgo de que el hongo avance hacia estructuras internas y alcance el cerebro, lo que puede provocar un deterioro rápido del paciente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante 2026, el Laboratorio de Micología de ese centro asistencial ha identificado seis casos de mucormicosis, infección causada por hongos del grupo de los mucormicetos que se encuentran normalmente en el ambiente. La enfermedad puede presentarse de diferentes formas, dependiendo de la zona del cuerpo afectada. En el caso del hospital Escuela se han detectado casos en la piel y en los pulmones, además del caso pediátrico.