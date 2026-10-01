Día del Soldado: Asfura anuncia más capacitación para las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura aseguró que continuará la capacitación y tecnificación de las Fuerzas Armadas durante su participación en la celebración del Día del Soldado Hondureño, realizada este jueves en el Campo de Parada Marte. "Nuestras Fuerzas Armadas las vamos a seguir tecnificando y capacitando para que nos defiendan. Tengan seguro, que las vamos a proteger para que nos proteja", expresó el mandatario durante el acto, en el que participó como invitado de honor.

La ceremonia también contó con la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien, junto con Asfura, destacó la labor de los miembros de la institución militar. Durante su intervención, el presidente agradeció a los soldados por su servicio y sacrificio. "Gracias por servir a nuestra patria. Gracias porque cada día se esmeran con responsabilidad, con amor sobre todo para proteger a Honduras y a nuestra gente", manifestó. Asfura también se refirió a los desafíos que enfrenta el país y afirmó que su gobierno continuará trabajando para cumplir sus objetivos. "Estamos luchando, momentos bien difíciles, bien complicados. Pero aquí estamos de frente, enfrentándolo con todo valor". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse