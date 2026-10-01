Día del Soldado: Asfura anuncia más capacitación para las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura aseguró que continuará la capacitación y tecnificación de las Fuerzas Armadas durante su participación en la celebración del Día del Soldado Hondureño, realizada este jueves en el Campo de Parada Marte.
"Nuestras Fuerzas Armadas las vamos a seguir tecnificando y capacitando para que nos defiendan. Tengan seguro, que las vamos a proteger para que nos proteja", expresó el mandatario durante el acto, en el que participó como invitado de honor.
La ceremonia también contó con la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien, junto con Asfura, destacó la labor de los miembros de la institución militar.
Durante su intervención, el presidente agradeció a los soldados por su servicio y sacrificio. "Gracias por servir a nuestra patria. Gracias porque cada día se esmeran con responsabilidad, con amor sobre todo para proteger a Honduras y a nuestra gente", manifestó.
Asfura también se refirió a los desafíos que enfrenta el país y afirmó que su gobierno continuará trabajando para cumplir sus objetivos. "Estamos luchando, momentos bien difíciles, bien complicados. Pero aquí estamos de frente, enfrentándolo con todo valor".
El mandatario también recordó los valores de la institución militar y su papel como comandante general de las Fuerzas Armadas. "Patria, honor y lealtad. Eso es lo que nos encasilla en nuestras mentes para seguir adelante, para luchar por Honduras, para poder servirle a Honduras".
En otro momento de su discurso, afirmó: "como presidente de la República, soy el primer soldado a la orden de Honduras. Vamos a llevar a Honduras al final de un mandato con el mejor camino y con los mejores resultados".
La actividad se realizó en conmemoración del 234 aniversario del natalicio del general Francisco Morazán. Durante el evento se entregaron condecoraciones y distinciones a miembros de las Fuerzas Armadas.
Además, la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (AEOFFAA) entregó 15 bonos como apoyo a las familias de los militares.
Al acto asistieron representantes del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Gabinete de Gobierno y otras autoridades e invitados.