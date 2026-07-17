Presidente Asfura encabeza ceremonia para conmemorar el Día del Veterano de Guerra

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, participa este día en la celebración del Día del Veterano de Guerra. En el acto participan el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón; miembros de la Junta de Comandantes y el general en condición de retiro Mario Raúl Hung Pacheco, coordinador de los Veteranos de Guerra. La ceremonia se lleva a cabo en el Campo de Parada Marte. El coordinador de los Veteranos de Guerra, Mario Raúl Hung Pacheco, dijo: "Rendir tributo al ofrendar lo más preciado que es la vida en defensa de la patria".

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, expresó: "Recientemente por la mañana tuvimos la ceremonia del 57 aniversario del cese de hostilidades y tuvimos la oportunidad de presenciar el relevo generacional con la entrega de un fusil que representa la defensa de la patria con lealtad, honor y sacrificio". "Hoy todavía podemos ver a estos héroes y eso nos llena de mucho orgullo y satisfacción y hoy la patria está de fiesta", destacó Valerio Ardón. "Un pueblo que honra sus héroes fortalece su identidad", dijo el jefe de las Fuerzas Armadas. "Hoy no solamente celebramos una fecha en el calendario, ser veterano de guerra no significa haber participado en un conflicto armado", prosiguió. "Ustedes constituyen la reserva moral de la nación", manifestó. "Hoy rendimos homenaje a quienes respondieron con valentía el llamado de la patria", recalcó Valerio Ardón.