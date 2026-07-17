Gobierno aprueba decreto que prohíbe importaciones vinculadas al trabajo forzoso

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno del presidente Nasry Asfura aprobó, durante un Consejo de Ministros, un decreto ejecutivo que prohíbe la importación de mercancías producidas en condiciones de trabajo forzoso.
De acuerdo con las autoridades, la medida responde a los compromisos internacionales asumidos por Honduras en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la posición del país frente a prácticas que vulneran los derechos laborales.
El Ejecutivo indicó que el decreto se enmarca en los convenios 29 y 105 de la OIT, relacionados con la abolición del trabajo forzoso.
Durante la reunión, el presidente Asfura también informó a los secretarios de Estado sobre las acciones que su administración desarrolla en el Valle de Sula, entre ellas la reparación de bordos y la movilización de maquinaria que será entregada a los 298 municipios del país.
El mandatario supervisó el jueves esos trabajos durante un recorrido por los municipios de San Pedro Sula y San Manuel, en el departamento de Cortés, como parte de la respuesta gubernamental ante el riesgo de inundaciones y otras emergencias.
Según el Gobierno, estas acciones forman parte de una agenda de prevención y ordenamiento institucional que incluye apoyo a la infraestructura municipal, fortalecimiento de las capacidades locales y medidas orientadas al control comercial, la protección de los derechos laborales y la atención de las zonas vulnerables del país.