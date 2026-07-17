Gobierno aprueba decreto que prohíbe importaciones vinculadas al trabajo forzoso

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno del presidente Nasry Asfura aprobó, durante un Consejo de Ministros, un decreto ejecutivo que prohíbe la importación de mercancías producidas en condiciones de trabajo forzoso.

De acuerdo con las autoridades, la medida responde a los compromisos internacionales asumidos por Honduras en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la posición del país frente a prácticas que vulneran los derechos laborales.

El Ejecutivo indicó que el decreto se enmarca en los convenios 29 y 105 de la OIT, relacionados con la abolición del trabajo forzoso.