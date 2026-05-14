“Cada ascenso representa la confianza de la nación”, jefe de las FF AA durante ascensos

Tegucigalpa, Honduras.- En la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Valerio Ardón, resaltó el significado del crecimiento dentro de la carrera militar y el compromiso que implica asumir nuevos grados en la institución castrense. Durante su intervención, Valerio Ardón enfatizó la importancia de la disciplina, el cumplimiento del deber y los valores que rigen a las Fuerzas Armadas. "Hoy vivimos el momento más trascendental en la vida militar. Para un soldado ascender significa que se posee el carácter para asumir mayor responsabilidad en beneficio de la nación. Esto significa haber cumplido con los requisitos físicos y morales".

Asimismo, destacó el esfuerzo y dedicación de los oficiales ascendidos al señalar que: "Detrás de cada ascenso, significa misiones cumplidas con el deber". El jefe militar subrayó además que cada nuevo rango representa un voto de confianza del país hacia sus fuerzas de seguridad. "Cada ascenso representa la confianza de la nación. Los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas son esenciales para mantener la jerarquía y garantizar el orden". Valerio Ardón también recordó el compromiso permanente que mantiene la institución con la sociedad hondureña. "El pueblo hondureño espera mucho de nosotros. Nuestra conducta militar tiene fundamentos inquebrantables que son: honor, lealtad y sacrificio", dijo Valerio Ardón.