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Asfura supervisa maquinaria que fortalecerá a las 298 alcaldías del país

El mandatario Nasry Asfura se desplazó a la zona norte del país para supervisar la maquinaria que será entregada a las municipalidades a nivel nacional

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 13:35
Asfura supervisa maquinaria que fortalecerá a las 298 alcaldías del país

El presidente Nasry Asfura, supervisó la maquinaria que llegó al país y que será entregada a las 298 alcaldías para realizar proyectos en beneficio de las comunidades.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura supervisó este jueves en San Pedro Sula el funcionamiento del lote de maquinaria pesada que será entregado a las 298 alcaldías del país como parte de un programa destinado a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la ejecución de proyectos municipales.

La incorporación del nuevo equipo marca el inicio de una estrategia de modernización orientada a facilitar la construcción y el mantenimiento de carreteras, caminos productivos y obras comunitarias en los municipios.

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Según el Gobierno, la iniciativa permitirá que las alcaldías cuenten con maquinaria propia para ejecutar proyectos con mayor rapidez, reducir costos operativos y atender de forma más eficiente las necesidades de sus comunidades.

Durante la inspección, Asfura destacó que la coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades contribuirá a impulsar el desarrollo local.

"La coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades permitirá acelerar el desarrollo nacional, generar oportunidades y llevar soluciones concretas a cada rincón del país, con obras que transformen la calidad de vida de miles de familias hondureñas", expresó el mandatario.

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Como parte de la actividad, el presidente abordó y operó parte de la maquinaria que ya se encuentra en Honduras y que será distribuida entre los gobiernos municipales.

En sus plataformas digitales, Casa Presidencial destacó la experiencia del mandatario en la ejecución de obras públicas.

"No habla desde un escritorio. Conoce la obra, conoce la maquinaria y sabe lo que se necesita para transformar los municipios. Hechos, no palabras", publicó la institución.

Las autoridades informaron que cada alcaldía recibirá un kit de maquinaria para desarrollar los proyectos priorizados en sus respectivas comunidades.

El Gobierno recordó que semanas atrás arribó al país parte del equipo que será distribuido a las municipalidades, independientemente de su afiliación política, según las autoridades.

Durante su visita a la zona norte, Asfura también supervisó los trabajos que se ejecutan en los bordos de varios ríos, obras orientadas a reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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