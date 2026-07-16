Asfura supervisa maquinaria que fortalecerá a las 298 alcaldías del país

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura supervisó este jueves en San Pedro Sula el funcionamiento del lote de maquinaria pesada que será entregado a las 298 alcaldías del país como parte de un programa destinado a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la ejecución de proyectos municipales. La incorporación del nuevo equipo marca el inicio de una estrategia de modernización orientada a facilitar la construcción y el mantenimiento de carreteras, caminos productivos y obras comunitarias en los municipios.

Según el Gobierno, la iniciativa permitirá que las alcaldías cuenten con maquinaria propia para ejecutar proyectos con mayor rapidez, reducir costos operativos y atender de forma más eficiente las necesidades de sus comunidades. Durante la inspección, Asfura destacó que la coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades contribuirá a impulsar el desarrollo local. "La coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades permitirá acelerar el desarrollo nacional, generar oportunidades y llevar soluciones concretas a cada rincón del país, con obras que transformen la calidad de vida de miles de familias hondureñas", expresó el mandatario.